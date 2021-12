„Coningsby, în comitatul Lincolnshire, a înregistrat o temperatură de 15,3 grade Celsius astăzi, ceea ce înseamnă că astăzi este ziua de Sfântul Silvestru cea mai caldă înregistrată în Regatul Unit", a anunţat Met Office pe Twitter.



Precedentul record data din 2011, când o temperatură de 14,8 grade a fost măsurată la Colwyn Bay, oraş balnear din Ţara Galilor.

Temperatures have continued to climb this #NewYearsEve afternoon with Merryfield in Somerset recording 15.8 °C so far pic.twitter.com/q2LehhF5me — Met Office (@metoffice) December 31, 2021

Temperaturile, care ar putea continua să crească în timpul zilei înainte de a coborî uşor în timpul nopţii, ar trebui să fie cele mai plăcute în zonele din estul şi sudul Angliei, inclusiv la Londra.



Potrivit lui Stephen Dixon, purtător de cuvânt al serviciului meteorologic, o temperatură de 14,9 grade a fost de asemenea înregistrată la Ryehill, în East Yorkshire, la ora 11.00 (locală şi GMT).



"Ne aşteptăm ca aceasta să continue să crească atingând maximele de circa 15,5 grade de joi", a mai spus el.



În acest an, în Regatul Unit a fost "în ansamblul său uşor mai cald şi cu mai puţine precipitaţii decât media, înregistrând totuşi variaţii de-a lungul ţării, în special în ceea ce priveşte precipitaţiile", a precizat joi, într-un comunicat, Mike Kendon, din cadrul Centrul de informare naţional privind clima al Met Office.



În pofida faptului că vremea este bună, festivităţile de Noul An sunt plasate sub semnul prudenţei în Regatul Unit, din cauza unei explozii a numărului de contaminări cu coronavirus.



Dacă Big Ben va rupe tăcerea cu acest prilej după ani de lucrări de renovare, focul de artificii care reuneşte anual circa 10.000 de persoane în centrul Londrei a fost anulat pentru al doilea an consecutiv din cauza pandemiei.



În schimb, cluburile de noapte rămân deschise în Anglia, spre deosebire de cele din Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord.