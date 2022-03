Rachetele au lovit sediul administraţiei regionale şi mai multe zone rezidenţiale. Sunt cel puțin șase răniți până în acest moment.

Sinegubov a precizat că forţele ruse au folosit la Harkov rachete de croazieră GRAD, dar apărarea oraşului rezistă.

"Astfel de atacuri sunt un genocid împotriva poporului ucrainean, o crimă de război împotriva populaţiei civile", a afirmat oficialul într-o înregistrare video în care apare purtând vestă antiglonţ şi cască.

⚡️ State Emergency Service: 6 people injured in central Kharkiv rocket strike, including one child.



The missile strike hit Kharkiv’s Freedom Square the morning of March 1, damaging the Kharkiv Oblast administration building.



Video: State Emergency Service pic.twitter.com/r7NePb4h5V