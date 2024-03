Primul incident s-a produs într-un cartier din nordul orașului Bruxelles. Un tânăr de 28 de ani a murit după ce mai multe focuri de armă s-au tras asupra lui. Familia victimei este devastată și nu știe dacă bărbatul era implicat în vreun fel în traficul de droguri așa cum bănuiesc autoritățile.

"Nu știm nimic! Nu știm nimic, am venit să vedem, poate un martor a văzut ceva, poate cineva ne explică. Suntem pierduți. Avea 28 de ani", spune ruda unei victime.

La câteva ore mai târziu, în apropiere de centrul orașului Bruxelles, s-au tras din nou focuri de armă. De această dată, persoana împușcată a supraviețuit și a fost transportată la spital. Este totuți în stare critică la spital.

"Am auzit patru împușcături. Am ridicat obloanele și am văzut patru persoane fugind", a declarat un martor la eveniment.

Autoritățile pun totul pe seama traficului și consumului de droguri, fenomen ce a crescut alarmant în capitala Belgiei. Aproximativ şase conflicte cu arme de foc legate de acest fenomen au avut loc din februarie și până acum la Bruxelles.