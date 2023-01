Accident cumplit în Turcia. Un șofer al unui autobuz a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un lac. Patru persoane au fost rănite în urma accidentului și au fost transportate la spital.

Autobuzul, care trebuia să urce pe un feribot, a căzut în lacul din zona debarcaderului.

Pasagerii din autobuz au fost salvați de martorii accidentului. La fața locului au fost trimise mai multe echipe de salvare.

Momentele de coșmar au fost surprinse de camera de supraveghere din autobuz dar și de o cameră exterioară mașinii.

Primele imagini îl arată pe șofer când începe să piardă controlul volanului, urmat de momentul căderii în lac.

Security camera footage captures the moment a bus crashed into a lake in Turkey after the driver lost control.



Four people were injured, according to reports. https://t.co/FX71OowElI pic.twitter.com/ss135ymwbs