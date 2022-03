Jada Pinkett Smith a vorbit marţi, pe Instagram, pentru prima dată de când soţul ei, Will Smith, l-a pălmuit pe comediantul Chris Rock pe scena galei Oscar, lăsând un mesaj enigmatic pentru cei care o urmăresc, informează Agerpres.



„Este o perioadă a vindecării, iar eu sunt pregătită pentru asta”, a scris ea pe Instagram. Niciun alt cuvânt nu a însoţit fraza, iar comentariile la mesaj au fost dezactivate.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Jada Pinkett Smith (@jadapinkettsmith)



Postarea vine după ce Will Smith i-a cerut scuze public lui Chris Rock şi publicului de la Oscaruri pentru ieşirea sa violentă.



O glumă a lui Chris Rock despre capul ras al Jadei Pinkett Smith şi despre alopecia acesteia - o afecţiune care provoacă o cădere severă a părului şi de care Jada a mărturisit că suferă în urmă cu câţiva ani - a fost cea care a declanşat incidentul.



Will Smith a urcat brusc pe scenă şi l-a pălmuit pe Chris Rock în faţa celebrităţilor şi a telespectatorilor uimiţi.



„Ţine numele soţiei mele departe de gura ta spurcată!”, i-a strigat lui Rock actorul în vârstă de 53 de ani când s-a întors la locul său.



„Aş dori să-mi cer scuze în mod public faţă de tine, Chris. Am întrecut măsura şi am greşit. Sunt jenat şi acţiunile mele nu sunt un etalon al bărbatului care doresc să fiu. Nu există loc pentru violenţă într-o lume a iubirii şi bunătăţii”, a scris luni Will Smith pe contul său de Instagram.



Academia Americană de Film anunţase anterior deschiderea unei anchete interne asupra celor petrecute.



Chris Rock nu a comentat incidentul.