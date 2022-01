Creatura a fost găsită la 60 de metri sub pământ într-o gaură dintr-o regiune minieră în Australia de Vest și este vietatea cu cele mai multe picioare de pe planetă. Până în prezent, nu a fost văzută nicio nevertebrată cu mai mult de 750 de picioare, de aceea descoperirea este cu atât mai impresionantă.

Milipedul nu are ochi și are o lungime de 9,5 centimetri și 1 milimetru lățime, are 330 de segmente ale corpului, antene, o gură în formă de cioc și un cap conic. Potrivit specialiștilor în domeniu, multe specii de milipede îşi încep viaţa cu doar opt picioare, dar pe măsură ce pielea se desprinde își adaugă noi segmente ale corpului, iar în felul acesta pot continua să dezvolte mai multe picioare.

Creatura este foarte mică și a trebuit să fie analizată la microscop. Drept urmare, numărarea picioarelor a fost o experiență interesantă. Oamenii de știință au avut grijă să nu rateze vreun membru, astfel că au apelat la un truc. A fost realizată o poză de înaltă rezoluție, iar în programul Adobe Illustrator a fost marcat cu culori fiecare segment de 10 picioare.

Profesorul Paul Marek a mărturisit că numărarea picioarelor a durat o oră și a repetat acțiunea de trei ori pentru a fi sigur de rezultat.

Potrivit cercetătorilor, este posibil ca Eumillipes persephone, așa cum a fost numit oficial milipedul, să fie înrudit la distanță cu deținătorul recordului anterior pentru cel mai mare număr de picioare, conform unei analize a relațiilor taxonomice dintre speciile de milipede. Specia de milipede din California, Illacme plenipes, are până la 750 de picioare, au scris cei de la CNN.

Specialiștii în domeniu susțin că numărul mare de picioare ajută aceste creaturi să se deplaseze prin tot felul de locuri înguste și să trăiască departe de prădători.

Sursa: shitu.ro