O întrebare lansată de un blog al admiratorilor autoturismului Dacia, referitoare la dotările speciale pe care le-ar fi avut modelele folosite de Securitate, a scos la suprafață o serie de informații surprinzătoare, unele cu o certă bază reală, altele ceva mai înflorite.



MODESTĂ LA ÎNFĂȚIȘARE, DAR PERFORMANTĂ PRECUM CELEBRE MĂRCI OCCIDENTALE



Unii dintre admiratorii "Daciei" susțin că autoturismul aflat în dotarea securității ar fi avut performanțele unei renumite mărci germane.



"O cunoștință a cumpărat prin 1996 o Dacia 1310 alba cu motor de Renault 5 Alpine Turbo. Mașina era de la o direcție a Securității si fusese transferata la Armata după Revoluție. La exterior era banala, avusese doar o stație cu o antena. (...) Motorul însa era bestial, făceai liniuțe liniștit cu BMW ursuleț pe injecție.Pentru filaje, urmăriri, opriri in trafic... ." a scris un fan al mărcii de la Mioveni.



Relatarea este in cea mai mare parte adevărată, singurul semn de întrebare fiind legat de posibilitatea ca autoturismul să nu fi avut dotările respective când era folosit de Securitate, ci să fi fost tunat ulterior.



Modelul R5 Alpine al Renault avea renumele de a fi o mașină specială pentru competițiile sportive sau ușor transformabil, deci performanțele superioare față de un model de serie sunt reale.



DOTARI DE INTERCEPTARE, DAR ȘI FRIGIDER ÎN PORTBAGAJ. CE MODEL A FOST PORECLIT ''SECURITATEA''



Alte povești despre "Daciile" folosite de Securitate se referă la accesorizarea suplimentară, specifică activităților pentru care era destinată.



„Avea o antenă de aproape 2 metri și o bară de torsiune la motor care zice taică-meu că a văzut la mașinile de politie/miliție si se punea sirena pe respectiva bară”, relatează un fan am autoturismelor Dacia, în timp ce altul a precizat că antena era montată pe aripa dreaptă față.



Un alt comentariu vorbește despre un model de lux. "Avea frigider Fram în portbagaj si priza din fabrica de 12V, Am văzut si "Dacii" cu doua rezervoare din fabrica,1310TLX, jante Canada negre....au fost si alte specimene cu fețe de uși (tapițeriile) mai deocheate și mâner pătrat la ușă.....mai rar....". Si această relatare este reală, exista opțiunea suplimentară de frigider.



Potrivit informațiilor oficiale, mașina standard a Securității Statului, dar și a nomenclaturiștilor de partid, a fost, de la jumătatea anilor 70, modelul Dacia 1301 Lux Super. Era asemănător Daciei 1300, însă avea dotări care nu existau pe modelul standard: radio din fabrică, dublu circuit pentru frânare, scaune supraînălțate în partea din față, parasolar cu oglindă, brichetă electrică, torpedou iluminat, oglinzi retrovizoare exterioare, oglindă interioară și instalație de curățare a parbrizului.

De altfel, printre colecționari, acest model, pe culoare neagră, este chiar poreclit "SECURITATE".



DE LA "VOLGA" NEAGRĂ LA "DACIA" ALBASTRU68



În mentalul colectiv al perioadei comuniste, mașinile Volga și-au căpătat, pe bună-dreptate, un renume sinistru, ca vehiculele Securității și Miliției în cea mai sinistră era a epurărilor politice. Odată cu trecerea la Dacia, s-a schimbat și mașina, dar și metodele de lucru.



"Au fost si 1301(cele negre si mai dotate etc) dar au fost si 1300 simple teoretic albastru 68, practic ce au fost la securitate erau mai închise la culoare decât 68. Asta o știu 100% ", a scris un alt admirator al mărcii Dacia.