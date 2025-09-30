Potrivit surselor Realitatea PLUS, măsura a fost stabilită în coaliție, iar acum Guvernul va trebui să adopte oficial măsura.

Banii oricum nu vor ajunge pentru a acoperi o masă pentru sărbători pentru că prețurile au explodat.

Cine primește ajutor de la Guvern? Noi date

Conform surselor Realitatea PLUS, s-a ajuns la un acord în Coaliție și iată că la final de an, pensionarii vor primi a doua tranșă din ajutorul dat la începutul acestui an pentru a compensa lipsa indexării cu rata inflației. Astfel, încât suma de 400 de lei v-a fi acordată înaintea sărbătorilor de iarnă.

Banii vor ajunge la pensionarii cu un venit de 2574 de lei pentru că atunci când s-a decis măsura s-a luat în calcul suma echivalentă salariului minim pe economie. Dacă ne-am raporta la schimbările din piață, după intrarea în vigoare a noilor taxe vedem că suma este insuficientă, având în vedere că alimentele sunt scumpe și cel mai probabil banii nu vor ajunge pentru a acoperi toată masa pentru sărbătorile de iarnă.

Vor rămâne cu pensiile înghețate și anul viitor, cel puțin, bugetul nu permite în acest moment o indexare.