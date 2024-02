"Am reuşit cea mai mare absorbţie de fonduri europene din istoria noastră. Ne-a ajutat PNRR-ul pentru că am avut un mecanism pe care l-am agregat în interiorul Guvernului. Am avut un ministru la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, domnul Boloş, care a înţeles şi venea din interiorul mecanismului, dar de unde? De acolo de unde se punea în practică, de la nivelul regiunii de Nord-Vest şi, în felul acesta, 11,3 miliarde a însemnat 20% din cât absorbise România din 2007 până în 2022. O sumă foarte importantă, ceea ce ne-a permis şi în 2023, pentru că mecanismele respective au acţionat şi în 2023, şi putem să vorbim astăzi, pentru prima dată, la finalul unui cadru financiar multianual, de o absorbţie de peste 90% de fonduri europene”, a mai afirmat Nicolae Ciucă la începutul anului.

Actualul ministru al Fondurilor şi Proiectelor Europene, Adrian Câciu, confirmă calculele liberalilor

"România a ajuns pe locul 2 în Uniunea Europeană din perspectiva valorii nominale a absorbţiei de fonduri europene pe programele din Politica de Coeziune 2014-2020”, a transmis Câciu.

România a primit peste 23,112 miliarde euro din sumele solicitate Comisiei Europene pentru exercitiul financiar 2014-2020, ajungând la un procent de 96%.