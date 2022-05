Peste 50.000 de turişti au petrecut minivacanţa de 1 Mai în staţiunile de pe litoralul românesc, estimează reprezentanţii asociaţiei patronale RESTO Constanţa.



Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de RESTO Constanţa, cei mai mulţi turişti au optat pentru Mamaia, Costineşti - staţiune ocupată 100% - şi Vama Veche.



"RESTO Constanţa estimează că primul weekend pe Litoral a adus peste 50.000 turişti în staţiunile de pe la malul marii! Aşa cum am estimat, vremea frumoasă a convins, pe ultima sută de metri, zeci de mii de români, care au ales să petreacă weekend-ul pe litoralul românesc, unde au avut parte de prima mini vacanţă la mare - fără restricţii! Conform aşteptărilor noastre, staţiunile cu cel mai mare grad de ocupare au fost Mamaia - Mamaia Nord, Costineşti şi Vama Veche - adică acele staţiuni în care au fost organizate şi bine promovate evenimente - de la Festivaluri de muzică (Sunwaves în Mamaia şi 'Beach, Please' la Costineşti), la cele gastronomice ('Festival du Bonheur - pour les gourmands' la Mamaia) şi la nenumărate petreceri şi evenimente în Cluburi, terase şi Restaurante", a transmis, printr-un comunicat de presă, preşedintele onorific al RESTO Constanţa, Corina Martin.



Potrivit acesteia, şi Eforie a atras turişti şi public specific, conform profilului de staţiune balneară, cu turişti care au ales mai multă linişte şi relaxare, dar şi servicii de cazare şi SPA.



"Fără îndoială, marea surpriză a reprezentat-o Festivalul de la Costineşti, 'Beach, Please', aflat la prima sa ediţie - încă o dovadă că evenimentele sunt cele care atrag şi conving turiştii să aleagă o anumită destinaţie. Grad de ocupare de 100% în staţiune, pentru prima dată de 1 Mai, după foarte mulţi ani", a mai spus reprezentanta RESTO.



În aceste zile, pe litoral va fi adus cel mai mare eveniment gastronomic al anului.



"Carnexpo Grill îşi deschide porţile pe 5 mai, pe plajele Phoenicia Blue View Olimp şi reprezintă marea întâlnire a industriei HoReCa naţionale şi locale, între distribuitori, producători, furnizori şi operatorii HoReCA de pe Litoral", se arată în comunicat.