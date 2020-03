Pe rechinii imobiliari nu-i atinge nici Coronavirusul! Soluții pentru oprirea scurgerii banilor publici în vreme de criză

Primaria Capitalei trebuie sa plateasca aproape 3,8 milioane de euro in baza unei hotarari a instantei pentru o expropriere din anul 2010, dupa ce vineri, 27 martie, PMB a fost instiintata ca este executata silit. Dar cat de just este in vremuri de stare de urgenta si criza globala ca statul sa bage adanc mana in buzunar si sa plateasca o astfel de suma… cand altele sunt urgentele?

Asculta articol! Opreste ascultarea! Urmatorul articol