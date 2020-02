Indicele ROBOR, la cel mai mic nivel din ultimele luni

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă a scăzut la 3,16% pe an, de la 3,19% pe an în data de 18 februarie, iar ROBOR la 12 luni s-a diminuat cu două puncte procentuale, la 3,23% pe an.



Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC) este de 2,36% pe an, acesta fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din al doilea trimestru al anului.