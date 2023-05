Vestea morţii milionarului Nelu Bălan, considerat „cel mai șmecher român din New York”, a fost dată de fostul manechin Nelly Năstase.

"RIP Nello! It was a pleasure to have known you! Drum lin spre cer", a transmis aceasta pe Facebook.

Nelu Bălan, poveste de viață ca-n filme

Nelu Bălan este unul din românii deveniţi milionari în SUA, după ce a devenit patronul unui restaurant de lux din New York.

Bărbatul avea o vastă experienţă în domeniu, mai ales că a lucrat atât ca ospătar într-un restaurant din Iași, dar şi în barurile și restaurantele din SUA, până când a reușit să își deschidă propria lui afacere.

„Nelloo” este unul dintre cele mai scumpe restaurante din New York, unde un capuccino costă peste 12 dolari, iar un platou ajunge și la 600 de dolari.

Românul Nelu Bălan era prieten cu aproape toate vedetele de la Hollywood, după ce acestea i-au călcat pragul restaurantului. În 2009, Jay-Z și Beyonce i-au lăsat un bacșiș de 500 de dolari, după ce au mâncat la Nelloo. Cei doi au mai fost surprinși de foarte multe ori în fotografii alături de român.