Cât și când se acordă banii

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a confirmat că, în acest an, ajutorul se ridică la 250 de lei, împărțiți în două tranșe egale. Prima sumă de 125 de lei va fi virată pe cardurile sociale în luna septembrie, iar a doua în decembrie.

Ajutorul vine cu o întârziere cauzată de epuizarea fondurilor europene alocate pentru perioada 2021–2027, însă autoritățile dau asigurări că toate plățile restante vor fi acoperite până la finalul anului.

Cine beneficiază de voucherele alimentare

Criteriile de eligibilitate rămân aceleași ca anul trecut. Astfel, primesc sprijin:

pensionarii din sistemul public cu venituri de maximum 2.210 lei/lună;

persoanele cu dizabilități (copii și adulți) încadrate în grad grav, accentuat sau mediu, cu venit de maximum 2.210 lei/lună;

familiile cu cel puțin doi copii, dacă venitul pe membru nu depășește 675 de lei;

persoanele și familiile care primesc ajutor de incluziune sau alte forme de sprijin social conform legislației;

persoanele fără adăpost sau aflate în situații critice, identificate prin anchete sociale.

Conform datelor oficiale, peste 2,4 milioane de români au beneficiat de aceste carduri sociale în 2024.

Ce se poate cumpăra cu voucherele

Cardurile pot fi folosite exclusiv pentru alimente de bază și mese calde, lista incluzând produse precum: ulei, făină, zahăr, cafea, conserve, carne, brânzeturi, pâine, apă și legume. Beneficiarii trebuie să păstreze cardurile din anii trecuți, întrucât încărcarea se face automat. În cazul pierderii sau deteriorării, se poate solicita un card nou de la emitent.

Vouchere și pentru plata facturilor la energie

În paralel, Ministerul Muncii și Ministerul Energiei au lansat și un program de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care pot primi 50 de lei lunar pentru plata facturilor la energie electrică. Cererile se pot depune online, prin platforma EPIDS, sau la primării și oficii poștale, pentru cei care nu au acces la mijloace digitale.

Se estimează că peste 4 milioane de români vor beneficia de aceste tichete energetice, valabile timp de 12 luni de la ultima încărcare.

Autoritățile spun că aceste programe au rolul de a reduce povara inflației și de a oferi siguranța necesară persoanelor vulnerabile. „Un stat responsabil este acela care are grijă de oamenii săi atunci când le este cel mai greu”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.