În contextul adoptării Ordonanței de Urgență nr. 41/2025, privind măsuri pentru gestionarea investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale, AFM a anunțat că a fost publicat în consultare publică noul Ghid de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025.

Documentul, disponibil pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, se află în dezbatere și cuprinde actualizări legate de valoarea ecotichetului.

Potrivit propunerilor din Ghid, sprijinul financiar ar urma să fie următorul:

18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie pe hidrogen;

15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau pentru o motocicletă electrică;

12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid;

10.000 de lei pentru un autovehicul cu propulsie termică, inclusiv GPL sau GNC, ori pentru o motocicletă.

Programul Rabla, lansat în condițiile prevăzute de noua ordonanță

Florin Bănică, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat că Programul Rabla este lansat anul acesta în condițiile prevăzute de noua ordonanță, iar calendarul depinde de termenele procedurale stabilite.

„În acelaşi timp, prin reducerea valorii voucherului pentru maşinile electrice, la 18.500 lei, răspundem situaţiei economice actuale şi permitem accesarea programului de un număr mai mare de beneficiari, în limita a 200 de milioane de lei alocate”, a mai adăugat acesta.

Fondul de Mediu a anunțat că elaborarea noului Ghid a inclus consultări cu reprezentanții industriei auto, iar măsurile propuse urmăresc să răspundă atât obiectivelor de mediu, cât și nevoilor pieței.