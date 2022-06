„Sunt convins că marile lanţuri de benzinării vor aplica Ordonanţa, sunt, de asemenea, convins că peste 80-90 la sută din piaţă va aplica această Ordonanţă şi eu cred că românii vor vedea pe totemul staţiilor de benzină această reducere, ceea ce este foarte important, va plasa România, practic, după Ungaria, care are un preţ doar pentru piaţa internă plafonat la un preţ foarte mic şi deja au probleme cu aprovizionarea în staţiile de carburanţi, va plasa România cu cel mai ieftin preţ din Europa, vorbim de statele membre ale UE, puţin sub Bulgaria. Din păcate, totalul consum de motorină este de 6,2 milioane de tone pe an, consumul de benzină este undeva la 1,7 milioane de tone pe an, producţia de motorină este undeva la aproape 4 milioane. Diferenţa se importă, iar cotaţiile sunt cotaţii internaţionale, nu ai cum să umbli acolo. O sincopă în aprovizionare ar crea probleme în staţiile de carburanţi, ar crea cozi, ceea ce se întâmplă în statele care au luat măsuri bruşte”, a explicat Virgil Popescu.