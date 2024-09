Sectorul IT, în prim-planul cerințelor salariale

Conform datelor furnizate de eJobs, în primele nouă luni ale anului 2024, piața muncii a înregistrat aproximativ 20.000 de oferte noi de joburi în IT. Aceasta reprezintă o scădere de 15% față de aceeași perioadă din 2023, însă numărul aplicărilor s-a menținut relativ constant, cu 820.000 de aplicații, comparativ cu 850.000 în anul precedent.

Salariile în IT au crescut considerabil în ultimii ani, iar așteptările angajaților continuă să urce. Potrivit comparatorului salarial Salario, marca eJobs, salariul mediu net în domeniul IT este de 7.000 de lei pe lună la nivel național, însă angajații caută acum poziții care să ofere până la 10.000 de lei. În 2023, media salariilor era de 6.300 de lei, iar așteptările ajungeau la 9.000 de lei, ceea ce indică o creștere semnificativă în acest an.

Discrepanțele salariale între domenii

Comparativ cu alte domenii, diferența dintre salariile actuale și așteptările angajaților din IT este mai mare. În sectoare precum ingineria, retailul, industria auto sau serviciile financiare, această diferență variază între 15% și 40%, în timp ce în IT este de 43%, conform declarațiilor Roxanei Drăghici, Head of Sales la eJobs.

Cele mai mari salarii din IT

Specialiștii IT care nu dețin funcții manageriale se bucură de salarii semnificative. De exemplu, un arhitect IT câștigă în medie 15.000 de lei pe lună, însă așteptările salariale pentru astfel de poziții pot ajunge la 20.000 de lei. Alte poziții bine remunerate includ:

Software Developer: salariu mediu de 8.300 de lei, cu așteptări de până la 11.000 de lei;

Data Engineer: salariu mediu de 8.500 de lei, cu așteptări de 11.000 de lei;

Full Stack Developer: salariu mediu de 8.000 de lei, cu așteptări de 10.000 de lei.

Chiar și juniorii cu maximum doi ani de experiență pot câștiga un salariu mediu de 4.500 de lei, iar pentru cei cu experiență între doi și cinci ani, media salarială crește la 6.700 de lei. Seniorii cu peste cinci ani de experiență ajung la salarii medii de 10.000 de lei lunar.

Managerii din IT și creșterile salariale

Pentru pozițiile de management, salariile cresc considerabil. De exemplu, un CTO (Chief Technology Officer) câștigă, în medie, 12.000 de lei net pe lună, însă așteptările pentru această poziție încep de la 16.000 de lei.

Chiar dacă piața muncii din IT nu mai este la fel de dinamică precum în anii anteriori, sectorul rămâne cel mai bine plătit din România. Totodată, specialiștii IT și-au setat așteptări ridicate, fiind obișnuiți cu o evaluare superioară a muncii lor. În primele luni din 2024, aproximativ 350.000 de aplicații pentru joburi în IT au venit de la candidați cu experiență din segmentul de vârstă 25-35 de ani.

În prezent, pe platforma eJobs.ro sunt disponibile 24.000 de locuri de muncă, dintre care 2.000 sunt în sectorul IT/telecom. Piața muncii în IT continuă să fie un punct de atracție pentru candidații care își doresc o carieră bine plătită și cu perspective de creștere.