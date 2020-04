Businessul service-urilor auto a scăzut cu 80% din cauza pandemiei

Afacerile particulare cu serviciile auto au suferit o diminuare cu mai mult de 80%, pentru că mulți dintre clienții programați cu mașinile în service în prima luna de pandemie au renunțat la programările pe care le aveau.

Florin Pandele, proprietarul unui grup de service-uri auto din București, este unul dintre antreprenorii care a decis ca, împotriva condițiilor complicate din acest moment, determinate și de pandemie, dar și de probleme generate de anumite decizii ale autorităților să continue.

1. Domnule Florin Pandele sunteti proprietarul unui grup de service-uri auto. Cum a functionat afacerea pana acum in aceasta perioada?

Afacerea a suferit o diminuare cu mai mult de 80%, multi dintre clientii programati cu masinile in service in prima luna de pandemie ne-au anuntat ca nu vor veni sa aduca masinile la reparat fie de teama amenzilor pe care le-ar putea incasa, fie de teama contactarii virusului.

Acest fapt a presupus un efort suplimentar din partea noastra, intrucat pentru multi clienti a fost necesar sa aducem masinile in service pe platforma. Am avut si clienti care nu au optat nici pentru aceasta solutie, alegand sa nu mai efectueze deloc reperatia, astfel ca am ramas cu piesele in stoc, platite la furnizori in avans fiindca nimeni nu mai livreaza piese cu plata la termen.

Apoi, noile reguli igienico-sanitare au necesitat schimbarea modului de lucru al angajatilor care lucreaza direct cu clientii si implementarea unor proceduri noi. Aceste masuri, a caror necesitate nu este contestata, au generat alte costuri suplimentare deloc mici pentru firma noastra.

Pentru a exemplifica acest lucru mentionez ca dupa fiecare ora de functionare se face pauza 15 minute pentru igienizarea spatiului de primire a clientilor, a tuturor birourilor si a spatiilor de lucru. De asemenea, am achizitionat dispozitive care aplica automat folie de plastic pe intreaga incaltaminte a persoanelor care urmeaza sa intre in service. Toti clientii si toti angajatii primesc la intrarea in service masti de protectie si manusi chirurgicale pentru ca ne dorim sa avem un mediu cat mai sigur cu putinta, atat pentru clienti, cat si pentru angajati. Toate autovehiculele reparate sunt curatate interior-exterior cu substante dezinfectante speciale, pentru a preveni riscul unei eventuale contaminari.

Precizez faptul ca in aceasta perioada nu am facut concedieri si nu am trimis niciun angajat in somaj tehnic , desi din punct de vedere economic si financiar aveam toate motivele sa fac asta. In plus, desi eram eligibil pentru a solicita ajutor din partea statului roman sub forma facilitatii privind suportarea somajului tehnic al angajatilor, am preferat sa ii pastrez pe toti si sa trecem impreuna prin aceasta perioada foarte dificila.



2. Toate aceste noi fluxuri de lucru si echipamente de protectie au presupus costuri insemnate pentru dvs., nu?

Da, cu precadere in prima luna de pandemie, perioada in care se gaseau cu greu si la costuri foarte ridicate produsele dezinfectante si echipamente de protectie. Materialele amintite continua sa aiba preturi ridicate, dar acestea sunt legile unei economii de piata libere, in care pretul este stabilit pe baza cererii si ofertei. In in conditiile in care am aproximativ 100 de angajati si sute de clienti/luna, costurile auxiliare au suferit o inevitabila majorare.

Am fost nevoit, de asemenea, sa imi maresc linia de credit pentru a fi la zi cu platile catre furnizori si am reusit sa nu impovarez statul roman prin crearea unui numar suplimentar de someri.

Din pacate, unii asiguratori, protejati de catre o parte din functionarii Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), au profitat de situatia actuala. Asiguratorii la care ne referim detin impreuna aproape 75-80 % din piata RCA si au amanat platile catre service sau au achitat 20-50% din factura invocand diverse motive absurde si ilegale. Unii asiguratori au trimis mail-uri prin care ne rugau sa fim solidari si sa intelegem ca aceasta pandemie ii afecteaza si pe ei si ca, prin urmare, platile despagubirilor se vor efectua la o data ulterioara. Aceste lucruri se intampla desi pentru asiguratori nivelul incasarilor aferente politelor RCA este la fel ca in perioada de dinainte de criza.

3. Am citit saptamana trecuta ca a izbucnit un conflict puternic intre transportatori, asiguratori si ASF. In calitate de Vicepresedintele al celei mai mari confederatii din transporturi – COTAR – ne puteti explica motivele care au generat acest conflict ?

Sunt mai multe motive, toate generand grave disfunctionalitati si probleme in piata.

In primul rand, vorbim despre suspendarea politei RCA pentru perioada pandemiei. Cu toate ca aceasta optiune este reglementata si deci posibila , asiguratorii si ASF s-au opus din rasputeri implementarii acestei solutii absolut necesara in aceasta perioada de criza care afecteaza puternic sectorul de transport din Romania. Este un nonsens ca, in contextul unei ordonante militare care limiteaza deplasarea (sau, in majoritatea cazurilor, o interzice complet) sa existe in continuare obligatia de a achita polita RCA.

Asiguratorii si-au motivat pozitia prin faptul ca le-au scazut incasarile de la inceputul declansarii starii de urgenta. Aceasta afirmatie, desi tehnic adevarata, este inexacta si vadit rauvoitoare, singurul ei scop fiind acela de a induce in eroare. In medie, asiguratorilor le-au scazut incasarile cu 10 %. Insa elementul esential pe care acestia au “omis” sa il specifice este faptul daunele (cheltuielile asiguratorilor) au scazut intr-o proportie mult mai mare, in medie cu aproximativ 80%.

Aceasta scadere a daunelor poate fi explicata, intre altele, prin restrictiile de circulatie implementate, atat pentru persoane fizice, cat si pentru o parte dintre persoanele juridice. In acest context, oamenii circula doar atat cat este necesar, nu mai exista acel trafic infernal pe care cu totii il stim. Politia Romana a anuntat luna aceasta ca numarul de accidente de circulatie s-a redus cu 72% si continua sa scada . Revenind la situatia asiguratorilor, chiar daca acestia nu vor recunoaste niciodata public, totusi ei traverseaza cea mai profitabila perioada de dupa ’90.

Cand incasarile scad cu doar 10% iar cheltuielile scad cu 80%, se poate spune ca esti avantajat de pandemie si ca traversezi o perioada foarte profitabila, asa cum in trecut anumite societati prosperau in timpul razboaielor. Si eu mi-as fi dorit ca cifra de afaceri a societatii mele sa scada cu 10%, iar cheltuielile cu 80%. Din pacate, situatia in cazul nostru este cu totul alta – cifra de afaceri a scazut cu 80% in timp ce cheltuielile au crescut.

In plus, citeam zilele trecute faptul ca asiguratorii au solicitat Guvernului Romaniei o serie de facilitati fiscale pentru a face fata asa-zisei criza ce a lovit piata de asigurari, in timp ce societatea mea nu a solicitat niciun ajutor din partea statului roman si a pastrat toti angajatii, imprumutand mai multi bani de la banca.

In conditiile in care asiguratorii si-au redus semnificativ platile de despagubire catre service-uri, acestia solicita sa fim intelegatori si solidari cu ei atat noi, cat si statul. Doua dintre cele mai importante societati de asigurare vand polite RCA de aproximativ 50 milioane de Euro/ luna. Cu toate astea, achita daunele cand vor si cat vor incalcand de sute de ori pe zi legea, toate acestea sub atenta “supraveghere” realizata de ASF. Fara a incerca sa ma erijez intr-un oracol, fac previziunea ca si in aceste conditii avantajoase, mare parte dintre asiguratori vor inchide si anul 2020 pe pierdere, ceea ce ar certifica ideea dezvoltata mai sus mai sus, anume ca ASF este o institutie incapabila de a-si indeplini misiunea și care nu face altceva decat sa risipeasca anual aproape 150 milioane de lei numai pentru plata salariilor fara a-si indeplini atributiile prevazut de lege: supravegherea si controlul pietei de asigurari, in vederea protejarii consumatorilor si pentru creste increderea in piata de asigurari din Romania.

Cred ca este important de facut o distinctie clara intre cei care profita de criza existenta si cei care, dimpotriva, aleg sa-si desfasoare activitatea in mod onest, dand dovada de loialitate fata de consumatori si fata de tara.

Intorcandu-ne la motivele conflictului, trebuie subliniata indrazneala fara precedent a asiguratorilor care au transmis, la unison cu ASF, scrisori catre Parlament prin care au actionat concertat in scopul influentarii deciziei Guvernului Romaniei de emite o ordonanta militara care sa prevada suspendarea politelor RCA pentru transportatori pe durata starii de urgenta. Sub acest aspect, s-a sustinut ca suspendarea politei RCA pentru transportatori poate conduce la o crestere a pretului RCA.

Daca din partea asiguratorilor din Romania te poti astepta la absolut orice, din partea ASF o asemenea atitudine neloiala si vadit contrara consumatorilor este surprinzatoare si impardonabila. Niciuna dintre aceste parti nu a transmis vreun studiu de impact sau alt element care sa justifice in vreun fel asemenea masura. Dimpotriva, si-au sincronizat mesajele, actionand concertat pentru a impiedica orice masura care sa sprijine, macar partial, consumatorii de asigurari.

Dupa cum puteti constata, asiguratorilor le-a reusit manevra. Pana in prezent, nu s-a luat nicio decizie in sensul suspendarii politei RCA, iar in doua saptamani si jumatate se incheie starea de urgenta. Transportatorii care nu circula de atata timp platesc in mod nejustificat o polita RCA, iar asiguratorii se bucura ca nu isi asuma riscuri suplimentare pentru accidente. Unii pierd, in timp ce altii castiga sute de milioane de Euro.

4. Am citit in scrisoarea deschisa transmisa Parlamentului Romaniei ca exista si alte motive: o problema legata de transmiterea reclamatiilor si probleme in supravegherea pietei de asigurari. Este adevarat?



Toate elementele descrise in scrisoarea deschisa sunt adevarate si ma intreb de multe ori daca cei din Consiliul ASF inteleg cu adevarat problemele pe care le cauzeaza, daca realizeaza ca din cauza lipsei lor de reactie piata de asigurari din Romania a scapat de sub control si se indreapta catre un deznodamant catastrofal. Aceasta inconstienta a membrilor din conducerea ASF le pune in pericol locurile de munca, de pe urma carora incaseaza zeci de mii de euro in fiecare luna, dar, mai important de atat, pune in pericol cei 8 milioane de platitori de polita si industria auto cu cei 500.000 de care se afla limita falimentului.

Nu am inteles niciodata de ce, daca dupa un timp in care ai ocupat o functie, realizezi ca responsabilitatile acesteia te depasesc, nu renunti si cedezi locul tau unei persoane capabile sa exercite in mod eficient atributiile acelei functii. Este un minim de decenta datorat tuturor celor carora le-ai pus efectiv vietile in pericol, prin deciziile proaste sau prin pasivitatea de care ai dat dovada.

In ceea ce priveste formularea si inregistrarea reclamatiileor la ASF, exista intr-adevar grave derapaje perpetuate, de aceasta data, chiar de catre Autoritate.

Pentru ca anul trecut a crescut numarul de reclamatii cu peste 300%, doamna Doina Dascalu, prim-vicepresedinte ASF si responsabila de sectorul privind protectia consumatorilor, a fost nevoita sa aloce resurse suplimentare pentru a face fata valului de reclamatii care punctau gravele nereguli ale pietei de asigurari. A fost nevoita sa detaseze persoane de la Fondul de Garantare al Asiguratilor (FGA) ca sa ajute ASF-ul doar sa raspunda la reclamatii, a fost nevoita sa isi puna chiar consilierii ei din cabinet si alte peroane din ASF sa raspunda la reclamatii.

Este incredibil efortul depus de ASF si volumul de resurse alocat doar pentru a evita sanctionarea asiguratorilor. In loc de a opta pentru solutia de bun simt, respectiv disciplinarea pietei de asigurari si eliminarea derapajelor care genereaza reclamatiile (tratarea cauzei), ASF si-a concentrat eforturile pe mascarea efectelor, luand in deradere persoanele pagubite care inceraca sa sesizeze abuzurile unor asiguratori.

In loc de a sprijini persoanele pagubite, ASF a optat pentru detasarea unei armate de oameni, platiti din banii nostri, a caror singura activitate este formularea de raspunsuri la reclamatii. Ar fi intersant ca Parlamentul Romaniei sa solicite conducerii ASF informatii privind numarul persoanelor implicate in anul 2019 in activitatea de raspuns la reclamatii si ce buget de salarii si logistica a presupus aceasta implicare.

Stiu sigur ca salariile nete lunare ale celor implicati in procesul de raspuns la reclamatii a depasit 75.000 de euro pe luna, la care se adauga taxele catre stat si cheltuielile cu logistica necesara. De ce se intampla toate acestea? Pentru ca actuala conducere prefera sa plateasca un million si jumatate de euro pe an salariile si logistica necesara decat sa aiba ”indrazneala” de a-i deranja pe asiguratori, prin aplicarea corecta a legii.

De fapt, este necesara o usoara nuantare. ASF mai ”deranjeaza” uneori asiguratorii, cu cate o amenda de 12.000 de euro, care este infima in comparatie cu castigurile lor si care, oricum, este contestata apoi in instanta de asiguratori. Este esential de retinut, insa, faptul ca toate amenzile date anul trecut de catre ASF societatilor de asigurare asigurar nu acopera costul pe o luna al ASF-ului pentru a raspunde la reclamatii. Iar aceste raspunsuri sunt cu totul improprii si sfidatoare la adresa reclamantilor, adica tocmai cei care le platesc direct salariile nejustificat de mari.

Un fapt poate mai putin cunoscut este ca insusi Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohanis, ar fi invidios daca ar afla ca are un salariu de 3 ori mai mic decat cel incasat de persoanele din conducerea ASF.

Vazand ca dupa un an de zile numarul de reclamatii nu a scazut, ci a crescut cu peste 300%, in loc de a rezolva cauza acestora, Doamna Doina Dascalu a preferat sa apeleze la o serie de subterfugii care au depasit cadrul legal aplicabil. Mentionez ca aceasta concluzie am formulat-o pe baza asistentei juridice de specialitate de care am beneficiat, din partea unor societati de avocatura cu vasta experienta in domeniu și consider ca doamna Dascalu impreuna cu celelalte persoane din conducerea ASF va raspunde pentru consecintele faptelor sale, in conditiile legii.

In orice caz, trebuie subliniat ca in urma constatarii unei veritabile ”afectiuni” a pietei de asigurări, in loc de a trata cauzele acesteia, ASF a urmarit ascunderea simptomelor – atitudine a carei ineficacitate si potential de pericol ar trebui sa fie evidente, mai ales in contextul actual.

