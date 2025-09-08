Bancherii mondiali cer ministrului măsuri. Ordinele date

Experții Băncii Mondiale s-au întâlnit luni cu ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pentru a discuta prioritățile economice ale României și necesitatea unor reforme rapide în sectorul public și companiile de stat. Scopul principal al discuțiilor a fost elaborarea unei strategii care să stimuleze creșterea economică și să asigure echitate socială, în contextul unui deficit bugetar semnificativ.

Ministrul Nazare a explicat că întâlnirea a făcut parte din dialogul constant cu instituțiile internaționale pentru consolidarea unei economii mai reziliente. „Am discutat modul în care putem trece de la ajustările fiscale necesare la o strategie coerentă, orientată către creștere economică și echitate socială”, a declarat Nazare. El a subliniat că măsurile fiscale actuale sunt corecții indispensabile pentru echilibrarea finanțelor publice și crearea unei baze sustenabile pentru relansarea economică.

Direcțiile principale abordate

Creștere și investiții – Discuțiile au vizat stimularea economiei prin atragerea investițiilor străine directe, extinderea comerțului și reducerea birocrației pentru antreprenori și investitori.

Reforme structurale – Experții au recomandat eficientizarea companiilor de stat, optimizarea achizițiilor publice și continuarea investițiilor strategice care să genereze valoare adăugată.

Întărirea capacității instituționale – Ministerul a prezentat planurile pentru implementarea unei noi platforme bugetare, care va permite o planificare mai riguroasă și o mai bună coordonare între ministere pentru bugetul pe 2026.

Ministrul Nazare a precizat că dialogul cu Banca Mondială va continua, pentru a transforma recomandările în măsuri concrete care să readucă încrederea investitorilor și să susțină creșterea economică pe termen lung.