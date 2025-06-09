Averea la control. Ce români trebuie să-și declare veniturile până pe 16 iunie?

Agenția Națională de Integritate a avertizat că termenul-limită pentru depunerea declarațiilor de avere și de interese anuale este 16 iunie, iar nerespectarea acestuia poate atrage sancțiuni administrative sau chiar penale. Cine sunt cei care trebuie să depună aceste documente?

Persoanele obligate prin lege să-și declare averea sunt funcționari publici, demnitari, conducători ai instituțiilor publice, dar și alte categorii de personal cu funcții de decizie sau control. Documentele se depun exclusiv în format electronic, folosind semnătura digitală calificată prin platforma dedicată e-DAI, prin care să declare toată averea și toate veniturile. Termenul-limită pentru depunerea declarației de avere și a documentelor necesare este 16 iunie 2025.

În mod normal, data limită este 15 iunie, dar pentru că anul acesta este zi nelucrătoare, termenul a fost amânat până pe 16 iunie, luni.

Pe 29 mai, Curtea Constituțională a României (CCR) a decis că veniturile și bunurile soților și copiilor aflați în întreținere nu mai trebuie incluse în aceste declarații, dar legea n-a fost publicată în Monitorul Oficial.