Gramul de aur s-a scumpit miercuri cu 2,2803 lei (+0,45%), ajungând la valoarea de 508,6964 lei, față de 506,4161 lei în ședința precedentă, marcând astfel un nou record istoric.

Moneda națională s-a apreciat în raport cu euro, cotat de Banca Națională a României la 5,0733 lei, în scădere cu 0,04 bani față de cotația anterioară de 5,0737 lei, potrivit Agerpres. Leul s-a întărit și în raport cu francul elvețian, cotat la 5,4353 lei, cu 0,48 bani mai puțin decât în ședința precedentă.

Singura valută care s-a apreciat în fața leului a fost dolarul american, cotat la 4,3297 lei, în creștere cu 1,75 bani (+0,40%) față de marți, când se situa la 4,3122 lei.