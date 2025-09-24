Un proiect legislativ prevede ca apa potabilă îmbuteliată de 500 ml, vândută în spațiile de transport public — aeroporturi, gări, autogări, porturi sau stații de metrou — să nu depășească 3 lei, cu toate taxele incluse.

Cât va costa o sticlă de apă în aeroporturi și gări?

Măsura vine după ani de zile în care călătorii s-au plâns că sunt nevoiți să plătească sume exagerate pentru un produs esențial. Situația este și mai frustrantă în aeroporturi, unde regulile de securitate obligă pasagerii să renunțe la lichide înainte de control, lăsându-i fără alternativă decât să cumpere apă la prețuri de trei-patru ori mai mari decât în magazinele obișnuite.

Inițiatorii proiectului susțin că accesul la apă este o nevoie biologică de bază și că tarifele practicate acum reprezintă o exploatare a consumatorului captiv. Modelul nu este nou: în Grecia sau Cipru, sticlele de apă de 500 ml nu pot fi vândute la mai mult de 0,60 euro, iar Airports Council International Europe recomanda încă din 2016 ca prețul maxim să fie de 1 euro. În România însă, recomandarea a fost ignorată până acum.

Dacă proiectul va fi adoptat, comercianții care nu respectă plafonarea riscă amenzi între 2.000 și 10.000 de lei. În plus, ascunderea produselor sau refuzul vânzării la prețul reglementat va putea fi sancționat cu sume de până la 15.000 de lei.

Astfel, o sticlă banală de apă nu va mai fi tratată ca un lux în aeroporturi și gări, ci ca un produs de strictă necesitate, la un preț corect pentru orice călător.