Pot fi MIROSITE bolile? Ce spune un om care a diagnosticat diabetul cu nasul

Iată cum și-a relatat propria experiență o persoană care a descoperit că posedă abilitatea de a mirosi diabetul.

"Pe vremea când aveam un coleg de cameră, am observat într-o zi că, când am vizitat toaleta după ce a făcut-o, era un miros ciudat. I-am atras atenția și i-am precizat că, în copilărie, puteam prezice când cel mai bun prieten sau familia mea erau pe cale să se îmbolnăvească, pentru că li se schimba mirosul. (Colegul de cameră N.R.) s-a dus și a făcut un examen medical și a descoperit că are diabet.

Câțiva ani mai târziu, am simțit exact același miros la o altă persoană, i-am sugerat să-și facă analize și așa a descoperit că era pre-diabetică și că a putut să-și modifice dieta pentru a preveni debutul. Cu siguranță cel mai ciudat lucru pe care l-am mirosit," a relatat Murphy Barret pe platforma de dezbateri Quora.

Dar de ce oamenii bolnavi ar mirosi diferit în primul rând? Pentru că vârstă, dietă și o eventuală boală provoacă schimbări în metabolismul nostru, microbii din corpul nostru pot produce acest lucru. Practic, suntem o fabrică de mirosuri, iar dacă acordăm atenție chiar și celor mai mici modificări, s-ar putea să descoperim mai din vreme dacă este ceva în neregulă cu noi, notează și National Geographic.