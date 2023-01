Încă din anii '70, egiptologi, scriitori și oamenii de știință au susținut egiptenii făceau parte din rasa de africani subsahariani, deci culoarea pielii era NEGRU. Putem vedea această portretizare în celebrul clip al lui al lui Michael Jackson "Remember the Time", în care celebrul comic Eddie Murphy are în rol de faraon.





În schimb, pentru grupurile de amatori ai mitologiilor ariene, în general cu viziuni de extremă dreptă, ideea unei civilizații evoluate și a unor faraoni de culoare este o blasfemie, cu toate că teoria nu pare să aibă o bază reală.





Unele grupări au folosit chiar date despre grupele de sânge pentru a proclama că Tutankhamon și fraților săi ar avea originea nordică.





Teoriile fanteziste au fost însă infirmate de testele ADN moderne. Cercetătorii Institutului Max Planck din Germania au reușit, folosind tehnici de secvențiere și verificare a ADN-ului, să finalizeze primele teste genomice cu succes pe mumii egiptene antice.





Acestea au dovedit că egiptenii antici erau cel mai strâns înrudiți cu popoarele din Orientul Apropiat, în special din Levant, ceea ce indică o culoare pielii mai închisă.

Meet Ramesses II: Scientists reconstruct the 'handsome' face of ancient #Egypt's most POWERFUL #pharaoh for the first time in 3,200 years pic.twitter.com/F7QtRVSwWa