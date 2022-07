Pastila pentru suflet

Gândul zilei

„Noblețea duhovniceasca este superioritatea duhovniceasca, este jertfa. Un suflet nobil are pretenții numai de la sine însușii, iar nu de la ceilalți. Se jertfește pentru ceilalți, fără să aștepte răsplata. Uita tot ce dă, dar își amintește până și cel mai mic lucru care i se dă. Are mărinimie, are smerenie și simplitate, are lipsa de interes, cinste… le are pe toate. Are cea mai mare bucurie și veselie duhovniceasca. Noblețea duhovnicească are Harul lui Dumnezeu, este – cum sa spun? – o însușire dumnezeiască. Acolo unde există noblețe, lucrarea nu se face cu zgomot, nu se face la vedere. De aceea acolo Se odihnește Hristos și acolo este binecuvântarea lui Hristos.”(Sfântul Paisie Aghioritul)

Știai că?

Liturghierul reprezintă cartea liturgică care cuprinde esențialul slujbelor desfășurate în biserică, folosite de preot și diacon.

Pilda zilei

Viața

Demult, a venit la un călugăr, un om tare necăjit şi l-a întrebat:

– Ce este rău cu mine ? De ce nu îmi găsesc liniştea ? De ce nu sunt mulţumit de viaţa mea ?

Bătrânul călugăr a luat, atunci, o sticlă şi, după ce a umplut-o pe jumătate cu apă, a pus-o în faţa omului şi l-a întrebat:

– Cum e această sticlă ?

– Este pe jumătate goală!

– Vezi, i-a mai spus călugărul – eu o văd pe jumătate plină.

Citiți continuarea pe REALITATEASPIRITUALA.NET.