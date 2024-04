Cu fiecare răsărit de soare în săptămâna viitoare, zodiile vor simți o energie revigorantă ce ne îndeamnă să explorăm noi direcții și să ne asumăm riscuri în căutarea evoluției personale. Sub influența Dragonului de Lemn, capacitățile noastre de adaptare și de transformare se amplifică, oferindu-ne oportunități unice de a înfăptui schimbări pozitive în viața noastră și de a ne conecta la esența noastră autentică.

Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan

Evita sa fii prea deschis pana Marti. Programeaza-ti intalnirile importante de care are nevoie afacerea sau locul de munca in zilele de Miercuri si Vineri. Vezi daca ai sub sau supraevaluat banii disponibili. Vineri este o zi buna pentru castig financiar. Bucura-te de momente pasionale si senzuale Marti. Stelele iti spun ca ziua de Joi nu este buna pentru romantism. Weekendul iti va fi chiar placut.

Zodiac chinezesc saptamanal Bivol

Daca vei fi prudent si atent Luni, vei avea o saptamana productiva si ce faci iti este recunoscut ci apreciat pe Marti. Ai toate raspunsurile necesare Miercuri dar foloseste ce stii decat sa introduci acum elemente noi. Trebuie sa iti temperezi nevoia sa fii prea social Luini altfel nu te vei simti prea bine Marti sau Miercuri, cand o relatie semnificativa va iesi in calea ta. Vineri termina mai repede lucrul.

Zodiac chinezesc saptamanal Tigru

Pot aparea subiecte ce aduc stres la inceput de saptamana si esti sfatuit sa o lasi mai usor atat fizic cat si mental. Miercuri si Vineri stii foarte bine ce ai de facut si te descurci excelent. Evita sa investesti Luni si Marti, dar asteapta-te la recompensa financiara pe Vineri. Desi dragostea nu este in aer Luni, Marti si Joi, te vei bucura cu incredere de companii care sa te stimuleze Miercuri, Vineri si Sambata.

Zodiac chinezesc saptamanal Iepure

Vei spune cuvintele potrivite la momentele potrivite Luni si Marti. Sefii tai te fac sa intelegi ca esti o persoana indispensabila pentru ei atunci cand rezolvi rapid si cu abilitati o problema importanta. De fapt, chiar ai anticipat adevarul si solutia. Esti exceptional de perspicace cu banii Luni dar planifica investitii care sa iti inmulteasca finantele incet dar sigur. Atragi atentia oamenilor de suflet mai mult Marti si Vineri dar retine ca o relatie are nevoie de iubire tandra si atenta.

Zodiac chinezesc saptamanal Dragon

Stelele stralucesc cu bunavointa in toate aspectele vietii tale Luni. Marti, unele lucruri vor dura mai mult pana se implinesc. Este intelept sa eviti noi inceputuri Miercuri si Joi atunci cand motto este „mentine ceea ce ai”. Oamenii sunt sinceri despre o investitie sau un produs de vandut Vineri. O noua iubire inseamna o relatie cu posibilitati excelente fie Luni fie Vineri. Si ambele zile stimuleaza clipe pline de entuziasm si aventura cu partenerul.

Zodiac chinezesc saptamanal Sarpe

Esti o persoana curajoasa, energica si motivata care vei face pasi profesionali importanti in aceasta saptamana. Programeaza-ti intalnirile importante si prezentarile intre Luni si Joi. Acum trebuie sa eviti orice miscare financiara impulsiva. Trebuie sa fii atent sa nu se profite de tine Vineri. Poate sa iti fie o saptamana memorabila din punct de vedere social si romantic, te vei bucura de un magnetism si popularitate crescanda. O intalnire se poate transforma intr-o relatie semnificativa.

Zodiac chinezesc saptamanal Cal

Luni este o zi potrivita sa incepi ceva nou, atat timp cat nu te grabesti prea tare. Marti esti in mijlocul unei situatii in care trebuie sa fii atent la pasii facuti, sa fii prudent. Fii atent la detalii Vineri. Luni si Marti investitiile pot fi pe termen lung benefice cu conditia sa nu te astepti rapid la profit. O relatie de iubire va solicita timp si atentie Luni si oricat de putin timp, pana Vineri trebuie sa tot fii atent sa hranesti cate putin zilnic relatia.

Zodiac chinezesc saptamanal Capra / Oaie

Este greu sa fii oprit din stralucire intre Luni si Joi. Investitiile riscante te pot tenta pana Miercuri dar potentialul sa si faci profit din ele incepe de Joi. Stelele spun ca exista posibilitate de energie amoroasa in primele patru zile ale saptamanii, spun asrologii. Incepi sa iti pui partenerul la teste dupa ce acesta incearca sa te imblanzeasca dupa un weekend impresionant. Una peste alta, Miercuri este cea mai buna zi pentru iubire.

Zodiac chinezesc saptamanal Maimuta

Esti extrem de competitiv pana Joi, ceea ce este un mare plus intr-o situatie competitiva in care te afli. Altfel, devine alienant si prea greu de suportat pentru colegii tai. Cooperarea cu altii fac sa iesiti invingatori Vineri. Financiarul, nici cerul nu este limita pentru tine saptamana aceasta. Esti sufletul oricarei petreceri incepand de Vineri. Moderatia este mantra ta in aceasta saptamana in care vei fi prea puternic si pur si simplu prea mult din ceva bun.

Zodiac chinezesc saptamanal Cocos

Joi este vremea sa pui mana pe informatii care pana acum erau evazive. Vei gasi oportunitati avantajoase de comunicare Vineri. Viziunea si inspiratia despre viitor iti asigura baze de castig financiar toata saptamana. Stelele te previn sa nu intri intr-o uniune amoroasa pana Vineri pentru ca partenerii pot sa nu fie disponibili emotional asa cum ai nevoie. De Vineri pana Duminica realizati amploarea sentimentelor dintre voi, va spuneti cuvinte tandre importante si descoperiti ca aveti asa de multe lucruri in comun.

Zodiac chinezesc saptamanal Caine

Luni poti incepe cu incredere proiecte sub stelele care iti dau auspicii favorabile. Miercuri pot auzi povesti ce te intristeaza despre motivele pentru care unele lucruri nu s-au intamplat si te simti sub presiune pana Joi ca sa faci ce ai de facut. Poti face investitii prudente Marti si Joi dar ai o dificultate sa te opresti din a cheltui pe produse sau servicii luxoase de care chiar nu ai nevoie. Esti optimist despre relatia sentimentala Marti iar increderea dintre voi devine puternica Vineri.

Zodiac chinezesc saptamanal Mistret

In aceasta saptamana, ai oportunitati de a-ti largi cercul social. Participa la evenimente si intalniri pentru a aduce idei noi si perspective proaspete in viata ta. Fii concentrat si evita conflictele. O abordare calma si concentrata va aduce rezultate pozitive. Gestioneaza eficient timpul si resursele pentru a atinge succesul.

