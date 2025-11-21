De asemenea, vor defila și 240 de militari străini, în cadrul unor detașamente din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și militari din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României.

MApN anunță că sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 9.00-12.00, la Arcul de Triumf va avea loc repetiția generală. Brigada Rutieră București va dispune restricții pe arterele care converg către Piața Arcul de Triumf, pentru zilele de 29 noiembrie și 1 decembrie.

Antrenamentele cu aeronave militare se vor desfășura între 26 și 29 noiembrie la înălțimi mici în județul Ilfov, în București și Alba Iulia. Zborurile de antrenament se vor executa cu luarea tuturor măsurilor de siguranţă aeriană şi cu reducerea impactului fonic asupra populaţiei civile.

Atât la antrenamentul de la Arcul de Triumf, din 29 noiembrie, cât și pe 1 Decembrie, în intervalul orar 9.00-12.00, vor fi trase 21 de salve de tun pe timpul intonării Imnului Național, în zona de S-E a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

Ministerul anunță că luni, 1 Decembrie, drapelul național va fi arborat în toate instituțiile militare din țară, la bordul navelor maritime și fluviale se va ridica Marele Pavoaz, iar în zona Arcului de Triumf din București va fi amplasată o expoziție de tehnică militară care va putea fi vizitată după încheierea ceremoniei oficiale, până la ora 14.30.