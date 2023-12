„Slavă Domnului, a apărut România inteligentă şi preşedintele României, Klaus Iohannis, m-a ajutat pur şi simplu. El i-a ajutat pe fermierii noştri să supravieţuiască. Şi el a avut atâtea dificultăţi, a avut proteste. Cred că el a arătat manifestarea unui om puternic care a spus: Mai întâi valorile, apoi vin costurile”, a declarat Zelenski în cadrul conferinţei de presă de marţi.

„Nu poţi politiza problema cerealelor atunci când totul este blocat”, a punctat Zelenski într-o aluzie la Polonia şi la deciziile vechiului guvern conservator de a interzice importurile ucrainene de cereale. „Din aprilie până în septembrie a fost foarte dificil, am pierdut sute de milioane de dolari, am pierdut o parte din recoltă, am pierdut în fiecare zi. Şi în fiecare zi fermierii noştri m-au întrebat: Câmpurile noastre sunt minate, cum putem măcar să scoatem ceva?”, a relatat Zelenski. "Dar înţelegeţi: eu nu sunt un fel de fricos, eu apăr interesele ţării mele în timpul războiului. Am spus: lăsaţi-ne să scoatem (cerealele), nu ne-au lăsat. Şi a fost o greşeală. Este pur şi simplu greşit", a spus el, citat de Interfax Ucraina.



Un comunicat postat pe site-ul Preşedinţiei ucrainene menţionează, de asemenea, că şeful statului a mulţumit României pentru sprijinul acordat Ucrainei şi pentru că îi ajută pe fermierii ucraineni să supravieţuiască. „Polonia a pierdut din punct de vedere financiar. Noi am construit un coridor feroviar prin Moldova şi România. Am construit un coridor prin Marea Neagră”, a arătat Volodimir Zelenski, citat în comunicat.

În acelaşi timp, Zelenski a remarcat că un nou guvern s-a format la Varşovia după alegeri, ceea ce ar putea ajuta la rezolvarea situaţiei de la graniţă, unde în prezent punctele de trecere sunt blocate de un protest al şoferilor de camioane polonezi, care se plâng de concurenţa, neloială, spun ei, pe care le-ar face-o colegii din Ucraina.

„Am fost în contact cu preşedintele Duda, el ne-a felicitat pentru sărbătorile importante şi viceversa, m-am adresat lui. Am stabilizat situaţia. Cred că noul guvern va debloca (frontiera - n.r.). Această blocadă este artificială. Suntem pregătiţi ca oamenii din Polonia să nu sufere pierderi, dar nu putem politiza problema cerealelor când totul este blocat... Am avut o discuţie cu Donald Tusk. Îi sunt recunoscător pentru poziţia fermă pe care a avut-o la reuniunea UE. Cred că vom echilibra totul. Chiar cred şi vreau să cred în asta”, le-a spus jurnaliştilor şeful statului ucrainean.