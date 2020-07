Zeci de angajați și deținuți ai Penitenciarului Galați au intrat în contact cu polițistul confirmat cu coronavirus

Politistii de penitenciare se afla la domiciliu, iar detinutii sunt monitorizati medical, pana in prezent nefiind identificate simptome de infectare in randul acestora.



Administratia Nationala a Penitenciarelor a transmis, miercuri, referitor la cazul angajatului confirmat pozitiv COVID-19 la Penitenciarul Galati, ca in urma anchetei epidemiologice au fost identificate 27 de persoane care au intrat in contact cu acesta in randul personalului unitatii si 125 - in randul persoanelor private de libertate.

"Referitor la contactii persoane private de libertate, precizam ca acestia au fost informati cu privire la cazul angajatului confirmat pozitiv, fiind monitorizati medical, in scop preventiv. Detinutii se afla cazati in cadrul a doua sectii de detinere si desfasoara activitatile specifice fara a interactiona cu persoanele custodiate la nivelul celorlalte sectii. Totodata, in urma triajului epidemiologic, nu au fost identificate situatii de manifestare a simptomatologiei specifice COVID-19", a aratat ANP.