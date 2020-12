YouTube, Gmail, Google Play și alte servicii Google - „out of service” în întreaga lume, timp de mai multe ore

Au fost raportate probleme în mai multe părți ale lumii printre care Statele Unite, Marea Britanie și India. Problemele au fost sesizate și de utilizatori din țara noastră.

Principalele probleme au fost semnalate mai întâi în Europa, dupăcare au afectat şi Statele Unite. Acest decalaj se explică prin decalajul orar.

Problemele au apărut în înainte de ora 14:00, când majoritatea serviciilor Google au devenit indisponibile pentru majoritatea utilizatorilor.

Unii utilizatori au raportat probleme și cu Google Photos și Google Classroom în contextul în care milioane de elevi și studenți au trecut la învățământ de la distanță datorită pandemiei de COVID-19.

Utilizatorii Gmail primesc erori de tipul "We’re sorry but your account is temporarily unavailable" în timp ce pe site-ul Youtube userii sunt întâmpinați cu mesajul "Something went wrong".

Site-ul Downdetector numărase la primele ore ale după-amiezii peste 12.000 de plângeri formulate de utilizatorii Youtube care nu pot accesa platforma, erori similare fiind raportate și pentru celelalte servicii Google căzute.

Google a anunțat că problemele au fost rezolvate în cea mai mare parte și serviciile sale sunt acum active pentru majoritatea utilizatorilor, însă probelemele au persistat și după anunțul gigantului.

„Problemele ar trebui rezolvate pentru marea majoritate a utilizatorilor afectați. Vom continua să depunem eforturi pentru restabilirea serviciilor pentru ceilalți utilizatori afectați, dar nu vor fi furnizate actualizări suplimentare pe tabloul de bord Google Workspace Status. Vă rugăm să fiți siguri că fiabilitatea sistemului este o prioritate majoră la Google și că facem îmbunătățiri continue pentru a îmbunătăți sistemele noastre”, este mesajul care apare pe panoul de bord al Google, la toate serviciile gigantului american.

Acest update a fost postat la ora 14:52, la aproape o oră de când Google anunțase că întâmpină probleme de ordin tehnic.

Deocamdată nu se știe exact ce a provocat această cădere masivă a serverelor Google.