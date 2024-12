Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a publicat, luni, prognoza valabilă pentru intervalul 9 - 22 decembrie.

În Banat, intervalul va debuta cu valori termice uşor peste normalul climatologic al perioadei, respectiv o medie a temperaturilor maxime de 8 - 9 grade, însă va urma o răcire a vremii între 11 şi 14 decembrie, când media zilnică va scădea la 5 grade. Din 15 şi până în 19 decembrie, deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, caracteristice vor fi valorile maxime ale temperaturii în jurul a 7 - 8 grade, iar după acest interval tendinţa va fi de scădere treptată, astfel încât în data de 22 decembrie sunt estimate valori de 4 - 5 grade. Temperaturile minime se vor menţine preponderent pozitive până în 12 decembrie, cu o medie a acestora de la un grad la 3 grade, vor scădea spre -2 grade, în zilele de 13 şi 14 decembrie, apoi se vor situa în jurul valorii de zero grade. Va ploua local, pe 9 decembrie, pe arii restrânse, şi în zilele de 11 şi 12 decembrie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi în 15 şi 16 decembrie, dar şi după data de 20 decembrie.



În Crişana, la începutul intervalului de prognoză, vor fi valori termice maxime în medie de 6 - 7 grade, însă va urma o răcire a vremii între 11 şi 13 decembrie, când media zilnică va scădea la 4 grade. Din 14 şi până în 19 decembrie, deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, caracteristice vor fi valorile maxime ale temperaturii în jurul a 6 - 7 grade, iar după acest interval tendinţa va fi de scădere treptată, astfel încât în data de 22 decembrie sunt estimate valori de 4 grade. Temperaturile minime se vor menţine preponderent pozitive până în 12 decembrie, cu o medie a acestora între un grad şi două grade, vor scădea la -3 grade, în 13 şi 14 decembrie, după care se vor încadra între -1 grad şi zero grade. Temporar, vor fi precipitaţii în perioada 9 - 12 decembrie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi în zilele de 15, 16 şi 17 decembrie, precum şi după data de 20 decembrie.



În Transilvania, în primele două zile din interval, media regională a temperaturilor maxime va fi de 6 grade, dar va scădea la 2 - 3 grade în 12, 13 şi 14 decembrie. În a doua jumătate a perioadei de referinţă, media zilnică a temperaturilor maxime va fi cuprinsă între două şi 5 grade. Temperaturile minime se vor situa în jurul a zero grade, până pe 12 decembrie, vor scădea semnificativ în jurul datei de 14 decembrie, până spre -6 grade, iar către finalul intervalului sunt estimate valori medii ce vor oscila între -4 şi -2 grade. Temporar, vor fi precipitaţii, în perioada 9 - 12 decembrie, local însemnate cantitativ pe parcursul zilei de luni (9 decembrie). Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi în a doua jumătate a intervalului, dar mai ales în zilele de 16 şi 17 decembrie şi după data de 21 decembrie.



În Maramureş, media temperaturilor maxime va scădea treptat de la 7 grade, în prima zi, până în jurul a 3 grade, în zilele de 12 şi 13 decembrie, când vremea va deveni normală sub aspect termic. Din 14 şi până în 19 decembrie, deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, caracteristice vor fi valorile maxime ale temperaturii de 4 - 6 grade, iar după acest interval tendinţa va fi de scădere treptată, astfel încât în data de 22 decembrie este estimată o medie a acestora de două grade. Temperaturile minime se vor menţine preponderent pozitive până în 12 decembrie, cu o medie a acestora de cel mult două grade, vor scădea semnificativ în următoarele două nopţi, la -3 grade (în 13 decembrie), respectiv între -5 şi -4 grade (în 14 decembrie), iar pentru restul intervalului sunt estimate valori medii de la -2 grade la zero grade. Vor fi precipitaţii temporare, în zilele de 9 şi 10 decembrie, iar pe arii mai restrânse în 11 şi 12 decembrie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi după 15 decembrie.



În Moldova, până în 14 decembrie, tendinţa temperaturii va fi de scădere uşoară de la valori termice uşor peste mediile multianuale până la valori apropiate de acestea. Astfel, de la o medie a temperaturilor maxime de 6 - 7 grade şi de cel mult două grade pentru minime, se va ajunge la valori de numai un grad - două grade, ziua, şi între -4 şi -2 grade, noaptea. După jumătatea lunii decembrie (intervalul 15 - 22 decembrie) sunt estimate maxime de 4 - 6 grade şi minime între -2 şi zero grade. Temporar, vor fi precipitaţii însemnate cantitativ la începutul intervalului (9 decembrie), apoi pe arii mai restrânse şi în zilele de 10 şi 11 decembrie. Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi după data de 15 decembrie.



În Dobrogea, vremea va fi caldă la începutul intervalului, cu o medie regională a temperaturilor maxime de 10 - 14 grade şi minime în jurul a 4 grade. Se va răci treptat în perioada 11 - 14 decembrie, când media zilnică a temperaturilor maxime va scădea la 5 - 7 grade, iar a celor minime la 0 - 2 grade, posibil cu valori mai mici (-2 grade), pe 14 decembrie. În intervalul 15 - 22 decembrie, maxima va ajunge în jurul unei medii de 7 grade, iar minimele se vor încadra între un grad şi 3 grade. Vor fi precipitaţii în perioada 9 - 12 decembrie, local însemnate cantitativ pe parcursul zilei de luni (9 decembrie). Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi în a doua jumătate a intervalului, dar mai ales în zilele de 16 şi 17 decembrie şi după data de 21 decembrie.



În Muntenia, în primele două zile ale intervalului, valorile termice maxime vor fi în medie de 9 - 11 grade, după care va urma o răcire a vremii (între 11 şi 14 decembrie), când media zilnică va scădea în jurul valorii de 5 grade. De la jumătatea lunii decembrie, deşi vor fi variaţii de la o zi la alta, valorile maxime ale temperaturii se vor situa în jurul a 7 grade. Temperaturile minime se vor menţine pozitive până în 12 decembrie, cu o medie a acestora de 0 - 2 grade, apoi vor scădea la -2, chiar -3 grade, în 13 şi 14 decembrie. În restul intervalului vor fi valori de la -2 la zero grade. Precipitaţii se vor semnala în perioada 9 - 12 decembrie, cu probabilitate mai mare în zilele de 16 şi 17 decembrie, respectiv după data de 21 decembrie.



În Oltenia, media temperaturilor maxime va scădea treptat de la 9 grade, în prima zi, până în jurul a 4 grade, în data de 14 decembrie. Din 15 şi până în 18 decembrie, valorile termice maxime vor creşte uşor până în jurul a 8 grade, iar mai apoi să scadă uşor spre 5 grade în data de 22 decembrie. Temperaturile minime se vor menţine pozitive până pe 12 decembrie, cu o medie a acestora cuprinsă între zero şi două grade, iar pentru restul intervalului sunt estimate valori medii de la -2 la zero grade. Temporar, vor fi precipitaţii, în perioada 9 - 12 decembrie. Probabilitatea de apariţie de noi precipitaţii va fi ridicată inclusiv în zilele de 15 şi 16 decembrie, precum şi după data de 21 decembrie.



La munte, maximele vor avea valori medii cuprinse între -2 şi două grade. Temperaturile minime se vor menţine negative pe tot parcursul intervalului. Vor scădea treptat de la -3 grade până la -7 grade, în ziua de 14 decembrie, apoi vor avea mici variaţii de la o zi la alta şi se vor situa între -7 şi -4 grade. De asemenea, vor fi precipitaţii local însemnate cantitativ, luni, 9 decembrie, iar local şi temporar şi în zilele de 10, 11 şi 12 decembrie . Probabilitatea de apariţie a precipitaţiilor va fi ridicată şi după data de 15 decembrie.