Meteorologul ANM a venit cu vești bune: Vremea se va încălzi, treptat, în majoritatea zonelor din țară.

„A fost mai rece decât in mod normal in această perioadă însă, inclusiv de astazi, vremea se va incalzi in majoritatea zonelor din tara, astfel incat maximele termice se vor situa intre 11 grade in nordul Moldovei si pana spre 22-23 de grade in Lunca Dunarii.

Noaptea insa vremea va fi rece, astfel incat in zonele din estul Transilvaniei, in depresiuni in mod special, valorile termice vor fi negative, iar la nivelul intregii tari acestea se vor situa intre -3 grade si pana spre 10-11 grade in vestul Olteniei si Sudul Banatului.

Referitor la urmatoarele zile, avem incalzire treptata de la o zi la alta, astfel incat maine maximele termice se vor situa intre 16 – 17 grade si pana spre 22-23 de grade, iar pentru ziua de joi maxime cuprinse intre 20 si 25 de grade, cu cele mai mari valori in partea de vest a tarii”, a spus meteorologul Raul Ilea în intervenția la Realitatea PLUS.

