„Astazi in continuare o vreme extrem de calda, in special in partea de sud si de sud est a tarii. In sud si sud est peste 25 de grade, in restul tarii temperaturi intre 17 si 24 de grade.

Se vor inmulti incet-incet ploile in partea de vest de nord, de centru a tarii, in special mai spre seara, pe parcursul noptii si pe la munte sa se inregistreze si cantitati mai mari de apa, care sa treaca de 15-25 de litri pe metru patrat.

Maine tot in partea de vest, de nord si de centru a tarii va ploua, insa temperaturile răman in continuare destul de ridicate, intre 16 si 24 de grade, in timp ce in rest, in speta prin Muntenia, sudul Moldovei, prin Oltenia si Dobrogea sa fie mai putina ploaie, aproape spre deloc as spune, din pacate, mai ales aici pe Baragan, Dobrogea, iar temperaturile raman foarte mari, peste 25 de grade si este asteptat sa ajunga din nou in jurul a 29 de grade prin Lunca Dunarii.

Sambata, scadere de temperatura va fi in jumatatea nordica a teritoriului, dar tot asa, unu, două, trei grade, in continuare valori peste normal, normal insemnand in jumatatea nordica a tarii cam intre 12 si 16 grade, iar sambata vor fi intre 14 și 20 de grade.

Asadar, chiar daca temperaturile scad, sudul si sud estul este mai ferit de ploi si are de-a face cu temperaturi de peste 25 de grade, cam asa se incheie aceasta luna octombrie, cu mai multe ploi in vest nord si centru, mai putine in sud si sud est, unde temperaturile raman in continuare de vara”, a spus meteorologul ANM.

