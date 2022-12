„Mă alătur și eu acestui demers, felicitări, Realitatea Plus! Dacă ne uităm în istorie, Austria s-a mai comportat cum a făcut-o acum. Austriecii ne tratează ca pe niște sclavi. Același lucru se întâmplă, am fost trădațti, m-am uitat în campania pe care o promovați. Unde scria că trebuie să raspundă cei care au dat Petrom. Eu vreau să spun că și cei din Austria care nu au respectat contractul trebuie să răspundă”, a afirmat Daniel Ghiță la Realitatea PLUS.

Realitatea PLUS a început o campanie prin care dorim recuperarea companiei petroliere Petrom, naționalizarea companiei. De-a lungul anilor, s-a vorbit despre corupție, despre felul în care a fost dată pe bani puțini austriecilor de la OMV. Dorim să îndreptăm lucrurile, iar asta se poate realiza printr-un referendum. Realitatea PLUS va începe demersurile pentru obținerea de semnături, astfel încât să forțăm autoritățile să declanseze o astfel de procedura prin care să recuperăm compania, sa recuperăm profiturile pe care le-a obținut compania de la înstrăinare și până acum, precum și despăgubiri.

Campanie Realitatea PLUS: ”Vrem Petrom înapoi!” Alexandra Păcuraru: Vom strânge semnături pentru declanșarea unui referendum

Românii ne pot scrie la adresa de mail vrempetrominapoi@realitatea.net.

Românii pot semna pe petitieonline.com/vrem_petrom_inapoi.