Iată de ce îți punem la dispoziție un adevărat ghid pentru pregătirea proprietății imobiliare în vederea vizionării, pentru a face o impresie cât mai bună:

Sufragerie

Indeparteaza mobila inutila Nu lasa mobila pe perete Inlocuieste draperiile de culoare inchisa cu unele deschise la culoare Asaza piese de arta intr-un ansamblu Mascheaza cablurile si firele. Impacheteaza portretele de familie. Arunca revistele vechi. Pe peretii goi pune o tapiserie. Pune cea mai mare piesa de arta pe cel mai mare perete. Pune o masa mica pentru cafea.

Locul unde se serveste masa

Schimba draperiile cu unele colorate, placute vederii. Ridica storurile, ca sa intre multa lumina. Foloseste becuri puternice, pentru si mai multa lumina. Adu o planta, care sa adauge un plus de viata si culoare. Adu lumina in zonele mai intunecata cu ajutorul lampilor. Lasa un perete gol. Piesele de arta asaza-le la nivelul ochilor.

Bucataria

Lasa blatul de bucatarie cat mai gol. Pune in mijlocul blatului un bol cu fructe pentru mai multa culoare. Indeparteaza petele de pe dulapuri. Inlocuieste manerele si robinetele vechi. Lasa frigiderul gol. Vopseste bucataria in culori stralucitoare. Spala geamurile. Repara tot ce nu functioneaza.

Dormitorul

Scoate televizorul sau alte obiecte de divertisment. Pune lenjerii albe, texturate, pe pat. Schimba pernele. Nu lasa patul asezat intr-un colt. Goleste si sterge de praf rafturile. Goleste jumatate din dressing. Transforma camerele cu anumite destinatii, in camere neutre. Impacheteaza majoritatea jucariilor.

Baia

Ascunde toate produsele de igiena. Pune prosoape noi, curate, albe. Ascunde cosul de gunoi. Inlocuieste dispenserul de sapun. Spala in jurul toaletei, chiuvetei si cazii. Infasoara un prosop mic si pune-l intr-un cos pe dulapul de baie. Tine intotdeauna capacul WC-ului in jos. Schimba perdelele de dus. Repara tot ce nu functioneaza.

Intrarea

Curata si vopseste usa de la intrare (sau inlocuieste-o daca este veche). Pune numere noi si atractive pe usa. Impacheteaza incaltamintea si hainele care stateau de obicei la intrare. Schimba covorasul de la intrare. Repara toate usile si ferestrele, astfel incat sa se deschida si sa se inchida bine, fara sa scartaie. Spala covoarele. Nu lasa lucruri personale in dulapuri. Nu lasa la vedere urme de animal de companie. Sterge praful.

Top 3 greseli pe care le faci cand vinzi casa.

Iata care sunt greselile de care sa te feresti atunci cand intentionezi sa vinzi casa, conform Sfatul Părinților.

1. NU faci curat

Casa trebuie sa fie curata si ordonata, astfel incat sa incante ochiul potentialului comparator. Incearca sa nu ai piese de mobilier ingramadite, astfel incat sa creeze impresia de dezordine.

2. Ascunzi lucruri in dulapuri

Este de preferat sa impachetezi totul in cutii, iar lucrurile nefolositoare sa le arunci. Daca se anunta un potential comparator in ultima clipa si nu ai loc unde sa pui anumite lucruri, cel mai bun spatiu este sub pat. In niciun caz in dulapurile care raman in casa sau in dressing. Pentru ca oamenii au obiceiul de a le verifica.

3. Ignori exteriorul casei

Daca stai la casa, ai grija sa ai curtea ingrijita, aleile sa fie maturate si curate. Sa ai flori proaspete la intrarea in casa. Peretii casei ar trebui sa fie reparati si vopsiti.