Centrul Infotrafic al Poliţiei Române informează că, miercuri seară, se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea sub 100 de metri, pe întreg tronsonul kilometric al autostrăzii A3 Câmpia Turzii-Nădăşelu.

Traficul rutier se desfăşoară pe un carosabil umed, temperaturile fiind negative.

Poliţiştii rutieri atrag atenţia că, pe timp de ceaţă, în afară de reducerea vitezei, mărirea distanţei în mers şi folosirea corespunzătoare a luminilor, pe autostrăzi trebuie respectate şi alte reguli: şoferii nu trebuie să oprească pe benzile de circulaţie şi pe banda de urgenţă, iar în cazul unei pene sau defecţiuni tehnice, să pornească luminile de avarie, să se echipeze cu vesta reflectorizantă, să scoată pasagerii din autovehicul în afara părţii carosabile şi să amplaseze triunghiurile reflectorizante, unul după celălalt, la distanţe mai mari.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), zona joasă a judeţului Cluj (zona localităţilor: Cluj-Napoca, Turda, Câmpia Turzii, Gherla, Huedin, Aghireşu, Baciu, Apahida, Gilău, Floreşti, Viişoara, Mihai Viteazu, Tritenii de Jos, Iara, Săvădisla, Căşeiu, Frata, Cojocna, Ceanu Mare, Bonţida, Iclod, Luna, Feleacu, Jucu, Moldoveneşti, Mica, Căpuşu Mare, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraş, Sic, Chinteni, Chiuieşti, Cuzdrioara, Gârbău, Călăraşi, Cămăraşu, Căianu, Sânpaul, Fizeşu Gherlii, Băişoara, Câţcău, Cătina, Ţaga, Vad, Mănăstireni, Suatu, Petreştii de Jos, Borşa, Sânmărtin, Sâncraiu, Bobâlna, Panticeu, Corneşti, Aşchileu, Dăbâca, Geaca, Vultureni, Recea-Cristur, Izvoru Crişului, Sănduleşti, Ciurila, Tureni, Aluniş, Pălatca, Aiton, Buza, Jichişu de Jos, Ploscoş) se află, până la ora 23.00, sub atenţionare de tip nowcasting Cod galben de ceaţă, care determină vizibilitate redusă sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri şi care va favoriza formarea gheţuşului sau chiciurei.