„Campania de hartuire la adresa mea nu ma intimideaza! Astazi, in aeroport la Viena, unde am fost la cununia civila a fiicei mele, care s-a casatorit cu un tanar austriac, am asistat la o tentativa nemaintalnita de hartuire si intimidare a lui George Simion impotriva mea”, susține liberalul.

Virgil Popescu spune că nu se va lăsa intimidat de George Simion.

„Multi ati avut ocazia sa asistati la suvoiul de invective si minciuni la adresa mea, cauzate de disperarea ca facem pasi importanti spre independenta energetica a Romaniei. Resping cu fermitate acuzatiile si condamn, public, acest tip de comportament agresiv. Nu ma voi lasa intimidat de acest personaj, de aceasta trompeta Putinista si voi merge mai departe pe drumul independentei energetice a Romaniei”, a adăugat ministrul Energiei.

Cu această ocazie, el a anunțat că va depune o a treia plângere penală împotriva președintelui AUR.

„Vreau sa le multumesc romanilor din aeroport care au dat dovada de un bun simt deosebit si l-au intrebat pe acest individ de ce trebuie sa faca circ?!? Saptamana viitoare voi depune a treia plangere penala impotriva lui George Simion si am incredere ca pana la urma se va face dreptate”, a continuat Virgil Popescu.

Ministrul susține că se teme pentru copiii și familia sa.

„Stiu ca Romania si Europa trec printr-o perioada complicata si este greu sa avem incredere ca se vor intampla lucruri bune. Dar daca toleram acest tip de comportament, mai ales din partea unui parlamentar, nu o sa ne faca bine. Poate este timpul sa avem o dezbatere serioasa, la nivel de societate, despre limite, comportament agresiv, hartuire si ce facem sa prevenim. Mie nu imi este teama, dar ma tem pentru copiii si familia mea. Pentru ca este o granita foarte fina de la comportament agresiv verbal la comportament agresiv fizic. Si la cum s-a putut observa in ultima perioada, din incidentele pe care le-am trait cu acest invidid, nu cred ca mai are mult sa devina agresiv fizic”, a mai spus ministrul Virgil Popescu.