Violeta Alexandru, mărturii după ce s-a infectat cu virusul: ”NU e de glumit. Eu m-am simțit bine, dar am avut o ușoară pierdere de gust și de miros”

”Eu mă simt bine. Cel mai greu lucru a fost să rămân în casă pentru că sunt un om activ, dar am o formă foarte ușoară. Am folosit toate formele de protecție, în ceea ce mă privește, tind să cred că imunitatea mea nu a fost în cea mai bună formă în sensul în care am muncit foarte mult și a fost destul de greu și obositor și, ca atare, sunt convinsă că pe fond de oboseală ceva s-a întâmplat, că măsurile le-am respectat.

Eu am un singur mesaj: Mare atenție, distanță față de cel cu care vorbești și mască de protecție. Eu am avut o formă ușoară, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim atenți. Nu e de glumit. Eu m-am simțit bine în primele trei zile, după care am avut o ușoară pierdere de gust și de miros, după care mi-am revenit. Am avut o formă ușoară, dar le spun tuturor că nu e de glumit și trebuie foarte mare atenție în continuare”, a spus Violeta Alexandru, la Realitatea PLUS.