Violeta Alexandru anunță creșterea cu peste 15.000 a angajaților activi. Ce spune despre salariul minim

”Conform ultimelor informaţii puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii în baza interogării informaţiilor din REVISAL, avem cu 15.150 de angajaţi activi în plus în luna octombrie faţă de ianuarie a acestui an. Acestea sunt, într-adevăr, semne încurajatoare şi le mulţumim tuturor celor care muncesc, au muncit în această perioadă, şi, iată, că revin în activitate şi numărul este încurajator”, a spus Alexandru.

Întrebată de Premier despre salariul minim, întrucât discuțiile pe acest subiect implică și convocarea Consiliului Naţional Tripartit, ministrul Muncii a precizat că sindicaliștii doresc o creștere, însă este luată în calcul și înghețarea lui.

”Noi am avut la nivelul ministerului, deja, trei runde de consultări cu sindicatele şi patronatele, parte dintre dânşii au fost prezenţi în sala de şedinţă a ministerului, parte online, am deschis dezbaterile inclusiv pentru cei din afara Bucureştiului. Sunt păreri, pe de-o parte în favoarea unei îngheţări, dacă vreţi, sau păstrări a cuantumului salariului minim actual, dar, repet, nicio decizie nu e luată. Am dat posibilitatea acestor discuţii pe baza datelor puse la dispoziţie de Comisia Naţională de Prognoză şi a INS, ambele instituţii au fost foarte cooperante. Pe de altă parte, sindicatele, în mod evident, susţin un punct de vedere înspre creşterea salariului minim şi suntem acum în discuţii cu privire la aplicarea formulelor de noi”, a explicat Alexandru

Premierul Ludovic Orban i-a transmis ministrului că, în luarea acestei decizii, trebuie să se țină cont de date obiective, precum inflația, productivitatea și prognoza economică.