Violeta Alexandru: ”Am găsit aproape de 10.000 de dosare cu termene întârziate la Alba, astăzi suntem sub 2.000”

"Urmăresc îndeaproape activitatea acestei instituţii. Am preluat un volum imens de dosare în recalculare cu termen întârziat, de un an, de doi şi mai bine. (...). Am găsit aproape de 10.000 de dosare cu termene întârziate, astăzi suntem sub 2.000. (...) Urmăresc săptămânal ca numărul acesta să ducă către zero. E vorba de un alt ritm de lucru şi o altă seriozitate pe care o cer Casei Judeţene de Pensii şi urmăresc îndeaproape ca toate restanţele pe care le-am găsit să fie recuperate", a afirmat Violeta Alexandru.

Ministrul a adăugat că are nevoie de mobilizare pentru a pune în practică ordinul pe care l-a semnat acum câteva săptămâni privind comunicarea electronică a întrebărilor sau a documentelor.

"În curând, cei care vor să opteze pentru comunicare electronică a întrebărilor sau a documentelor o pot face", a conchis aceasta.

Violeta Alexandru a mai spus că îşi doreşte ca aglomeraţia pe care a găsit-o atunci când a ajuns la CJP Alba să fie evitată, iar angajaţii să se implice activ în această problemă.

Ministrul a vizitat luni CJP Alba, unde a dorit să inspecteze, printre altele, încăperea în care se află arhiva instituţiei, ulterior ascultând câteva dintre problemele ridicate de cei care aşteptau la rând pentru a depune diverse documente. Anterior sosirii ministrului, cei în jur de 20 de oameni care aşteptau la rând au respectat distanţa fizică între ei, dar atunci când Violeta Alexandru a ieşit din clădire, aceştia s-au înghesuit, fără a mai ţine cont de reguli. Ministrul a intervenit şi le-a cerut acestora să stea la distanţă unul de altul, ţinând cont de situaţia sanitară actuală.

În urmă cu câteva luni, ministrul Muncii a susţinut că 43% din totalul dosarelor de recalculare a pensiilor care aveau întârzieri se găseau la CJP Alba, potrivit AGERPRES.