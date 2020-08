VIDEO Trei ambasadori din Paris, mesaje inedite în română de Ziua Limbii Române

Ambasada României în Franța marchează Ziua Limbii Române printr-un scurt film, în care, la inițiativa ambasadorului Luca Niculescu, trei ambasadori acreditați în Franța transmit mesaje în limba română.

„Trei ambasadori, trei declarații de dragoste pentru limba română. Am mai scris că am creat un mic club la Paris, al ambasadorilor și diplomaților care vorbesc româna. Cu ocazia Zilei Limbii Române, i-am rugat să înregistreze câte un scurt mesaj. Azi am primit filmuletele și m-am emoționat. Mesajele sunt vii, sincere și au câte o poveste de viață”, a scris ambasadorul României la Paris, Luca Niculescu, în mesajul postat pe pagina de Facebook.

„Este o limbă care îți deschide uși, este o limbă care te înfiază și te integrează”, spune despre limba română Rami Adwan, ambasadorul Libanului în Franța.

Diplomatul libanez povestește cum a participat la traducerea unui film: „Când eram la post în București, în 2007, Festivalul Filmului Francofon se deschidea cu un film libanez, « Bosta ». Acest film trebuia să fie subtitrat în franceză. Dar noi am reușit ceva și mai și. Cu tehnicienii și traducătorii români am tradus filmul în limba română în numai 48 de ore. Mă număr printre cei care au subtitrat pentru prima oară în limba română un film libanez”, a mărturisit ambasadorul Libanului în Franța, potrivit RFI.

Shohrat Jumayev, ambasador al Turkmenistanului, a fost student în România și a învățat limba română la Universitarea din Pitești.

„După terminarea anului pregătitor, am studiat Dreptul la Universitatea Babeș-Bolyai la Cluj. Este o limbă foarte frumoasă, mi-a ajutat foarte mult în cariera mea diplomatică mai ales”, a povestit diplomatul, care a fost ambasador și la București.

Ambasadorul Guatemalei în Franța, Francisco Gross Hernandez, care s-a aflat la post în România în anii ‘90, a povestit o întâmplare amuzantă după ce a început să învețe limba română, când a greșit sensul unui cuvântm din cauza regulilor de pronunție diferite din limbile spaniolă și română.

Ziua Limbii Române este marcată anual la 31 august. Sărbătoarea a fost instituită prin lege în 2013.

Ziua Limbii Române se sărbătoreşte și în Republica Moldova începând din anul 1990. În 2011, mai multe asociaţii şi organizaţii româneşti din Serbia, Bulgaria, Ungaria şi Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august să fie sărbătoare naţională a acestor comunităţi româneşti.