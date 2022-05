Autoritățile au declarat stare de urgență în regiunea Minusinsk din Krasnoyarsk, după ce 12 incendii au distrus aproximativ 250 de hectare de pădure.

❗️Huge #Blaze Burns Across 250 Hectares of #Forest in #Russia's #Krasnoyarsk Region. Local authorities in #Siberia have declared a state of emergency, with the situation worsened by strong wind. pic.twitter.com/b43aV37XwZ