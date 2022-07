În lipsa ploilor și a irigațiilor, pământul s-a uscat în cele mai multe zone din țară iar culturile au fost compromise. Din cauza secetei, animalele din ferme au cel mai mult de suferit.

"Vedeti si aici spre exemplu pamantul este extrem de uscat animalele nu mai au ce sa manance si nici de unde sa bea apa. Uitati-l cat este de afectat de seceta, ia uitati-l", explica un fermier.

Oile, spre exemplu, nu mai dau lapte, multe au ajuns să se îmbolnăvească sau chiar să moară. Fermierii au fost nevoiți să își cheltuie toți banii puși deoparte pe nutrețuri și transporturi de apă cu cisterna, doar ca să le țină în viață. Altfel...

"Nu mai exista, nu mai era animalele erau duse la crematoriu. Diferenta de temperatura de 10 grade in plus ganditi-va si dvs, dvs aveti aer conditionat in masina sau in casa inchipuiti-va sa veniti la orele 15-16 aici sa ne apucam de muls. Laptele cand iese de la oaie este fiert", mai explica fermierul.

"Mor cum sa nu dupa ce ca nu e nici mancare apa nici atat. seceta daca mai tine in continuare s-ar putea oile noastre sa dispara /multi spun ca nu e nicio seceta/ nu e la ei acolo la cei care spun dar la noi se vede apa nu va mai spun trebuie sa facem puturi", a explicat Badea Chiriac, fermier.

În lipsa ajutorului din partea guvernanților, fermierii mai au o singură speranță.

Din cauza cheltuielilor mai mari cu nutrețurile și combustibilul, fermierii spun că sunt nevoiți să crească și prețurile. Anul acesta, un kilogram de carne de miel va pleca de la poarta fermei cu 35 de lei, iar un litru de lapte, cu 5 lei.