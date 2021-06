„Asistăm la o radicalizare și polarizare a societăți in România, indiferent de subiectul despre care vorbim, deci cam în toate domeniile. Oamenii își măsoară argumentația în virulența cu care își exprima părerea. Soluția este pedepsirea cât mai asprăa unor astfel de ieșiri. Acest om poate ajunge primar al comunei, deci la ce să ne așteptăm. La Găneasa, PNL nu a făcut nimic. O bătrânică a pus un banner cu PNL, iar pesediștii trebui să o împuște”, acuză De Mezzo.

„Eu am fost implicat într-un astfel de eveniment. În județul Maramureș, susținători ai PNL mi-au spart geamul la mașină și m-au agresat doar pentru că aveam un steag cu PSD. Am fost la poliție, am făcut plângere, dar nu au fost urmări. Partidele sistem s-au acuzat unul pe celălalt, iar tot acest discurs coboară între oameni. Lipsa dialogului la Parlament coboară și în stradă”, susține Gabriel Zetea de la PSD.