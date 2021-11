● A MURIT ACUM! Anunt socant in miezul zilei! Doliu în România! S-a stins unul dintre cei mai mari ROMÂNI



Armata rusă a anunţat luni, 29 noiembrie, că a efectuat cu succes un nou tir de testare a unei rachete de croazieră hipersonice de tip Zircon, în contextul unei curse a înarmării cu acest tip de armament, pe care Moscova îl consideră ”invincibil”, relatează AFP.

Armata rusă aaanunțat că a tras o rachetă de tip Zircon de la bordul fregatei Amiral Gorşkov către o ţintă la Marea Albă, în Arctica.

Tirul a fost ”reuşit”, iar ţinta, situată la peste 400 de kilometri distanţă, a fost ”distrusă”, se arată într-un comunicat de presă, citat de AFP, potrivit agerpres.ro.

O înregistrare video a fost publicată de către Ministerul rus al Apărării cu o rachetă care zboară într-o explozie de lumină.

The frigate Admiral Gorshkov performed another test firing with a hypersonic missile Zircon#MinistryOfDefence #MOD #Zircon pic.twitter.com/wEUKDDXMUi