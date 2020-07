VIDEO Proteste masive la Budapesta, după ce jurnaliștii celui mai important portal independent de știri au demisionat

Sute de persoane s-au adunat vineri seara la sediul publicației independente Index.hu, după ce 60 de ziariști au demisionat, nemulțumiți că editorul șef Szabolcs Dull a fost concediat.

După ce, inițial, protestatarii au mărșăluit între sediul redacției Index până la Castelul Buda (cunoscut simbol istoric al regilor ungari din Budapesta), mulțimea s-a adunat apoi în Piața Sf. Gheorghe, unde politicieni ai Opoziției, dar și jurnaliști independenți au ținut discursuri.

Concedierea redactorului-șef al Index.hu a avut loc la scurt timp după preluarea vânzărilor de publicitate ale site-ului de către un om de afaceri pro-Orban.

Index.hu a fost criticat de multe ori de premierul conservator ungur Viktor Orban, care l-a numit odată „fabrică de fake-uri”.

Demonstration in #Budapest, #Hungary for #pressfreedom after most of Index\"s staff had resigned because editor-in-chief Szabolcs Dull was fired. pic.twitter.com/Aq9Mljw0iK