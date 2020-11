VIDEO Proteste ale jurnaliștilor pe străzile Parisului! Parlamentul a votat interzicerea difuzării imaginilor cu polițiști în acțiune

Mii de oameni protestează și în searade sâmbătă pe străzile din capitala Franței sâmbătă.

Motivul este un articol de lege care incriminează difuzarea de imagini ale poliţiştilor în timpul intervenţiilor atunci când ele aduc „atingere” integrităţii lor „fizice sau psihice”, potrivit Agerpres. Potrivit articolului votat în prima cameră a parlamentului francez, se pedepseşte cu un an de închisoare şi o amendă de 45.000 eur difuzarea „imaginii feţei sau a oricărui alt element de identificare” al forţelor de ordine în timpul intervenţiei lor.

Mulți dintre ce icare au protestat au purtat binecunoscutele veste galbene, au fost scandate mesaje precum „Libertate””, „Toată lumea vrea să filmeze poliția!”, au fost pancarte pe care era scris „Vom pune jos telefoanele când voi veți pune jos armele”.

FRANCE: Massive crowds in protest shout: "Liberte" which is translated as freedom in English. They are protesting leader Macron\"s attempts to push through legislation that would prevent pictures and reporting of police violence. pic.twitter.com/ouPhO2kLkl