Într-o interpelare, Liudmila Narusova a afirmat că "recruții care au fost obligați să semneze un contract sau altcineva a semnat pentru ei au fost retrași din zona de război din Ucraina. Dar dintr-o companie de o sută de oameni au rămas doar patru în viață."

Când i s-a răspuns că nu aceasta e subiectul discuței, senatoarea a insistat.

"Întreb dacă este adevărat. Mă scuzați de dezinformare, dar când am întrebat departamentul nu am primit niciun răspuns."

Senatoarei i s-a comunicat că răspunsul ca întrebările sale poate fi oferit doar în urma unei anchete.

⚡️Russian Senator Lyudmila Narusova acknowledged huge losses of the #Russian army



"Yesterday the conscripts, who were forced to sign a contract or signed for them, were withdrawn from the war zone in #Ukraine. But from a company of a hundred men only four were left alive." pic.twitter.com/2TLJ1U7VRK