Nenorocirea a avut loc pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Martorii susțin că șoferița a călcăt prea tare pedala de accelerație.

Femeia care se afla la volan a pierdut controlul masinii, a lovit un stalp de beton care s-a si daramat si mai apoi a intrat intr-un grup de copii care se afla pe trotuar.

Purtătorul de cuvânt al Brigăzii Rutiere București, Claudiu Costea, a declarat, pentru Realitatea PLUS, că femeia a accidentat doi minori care au fost transportati la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Dar, din păcate, cele două fete accidentate au murit la spital.

Una dintre ele, în vârstă de 6 ani, a fost strivită de mașină, potrivit martorilor. Ea fusese transportată la Floreasca.

A doua victimă, o adolescentă în vârstă de 15 ani, ajunsese la Spitalul Grigore Alexandrescu în stare gravă, cu o mână amputată.

„Eu stăteam acolo si am vazut când a cazut stalpul si am vazut masina intrata in gard. Apoi a coborat femeia de la volan si își punea mainile în cap. Cred că n-a realizat, pe urmă a realizat... Și celalalt a coborat si se tavalea pe jos. S-a auzit puternic

Eu am auzit-o pe sor-mea ca tipa. Copilul meu? Era speriat, avea pe gheată sânge”, povestește tulburată o vecină.

„Acolo era locul lor, stăteau și se jucau, stăteau pe trotuar”, mai spune o altă vecină.

După accident, șoferița și pasagerul au fost agresați de rudele celor mici. Și ei au fost transportați la spital pentru a primi îngrijiri medicale.

„A început să țipe lumea. A ieșit lumea și a început să țipe, să urle. Și a început să-i bată. Pentru că în mulțime nu se știa cine este și a cui este mașina”, au mai relatat vecinele familiilor ale căror fete și-au pierdut viața sâmbătă.

Polițiștii au deschis două dosare în acest caz: unul pentru ucidere din culpă în cazul accidentului, iar celălalt pentru lovire și alte violențe, distrugere și tulburarea ordinii și liniștii publice în cazul scandalului.