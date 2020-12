VIDEO Președintele Braziliei, împotriva vaccinării anti COVID-19: Ar putea să ne transforme în crocodili, femei cu barbă sau Superman

Bolsonaro a vorbit despre urmările vaccinării cu produsul de la Pfizer în timpul unui discurs la Porto Seguro, când s-a referit la vaccinul dezvoltat de laboratorul american Pfizer și de cel german BioNTech, testat în Brazilia de câteva săptămâni și folosit deja pentru imunizarea populației din Marea Britanie sau SUA:

„În contractul Pfizer, este foarte clar: nu suntem răspunzători pentru orice efecte secundare. Dacă te transformi într-un crocodil, este problema ta. Dacă devii Superman, dacă unei femeie începe să-i crească barba sau dacă un bărbat începe să vorbească cu o voce efeminată, laboratoarele nu au nimic de-a face cu asta”, a spus șeful statului brazilian, cunoscut pentru convingerile sale de extremă dreaptă, relatează RFI România.

Brazil’s Bolsonaro says the @pfizer vaccine against Covid-19 could turn human beings in alligators pic.twitter.com/y8ZobUFNKs